Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR’DA ERKAN ENGİN GÖREV YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin olacak. VAR ekibinde Engin’e AVAR olarak Candaş Elbil eşlik edecek.