Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu maç öncesi detaylar sizlerle....Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
MAÇ SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
YENİDEN VOLKAN DEMİREL
Gençlerbirliği, takımın başına yeniden Volkan Demirel'i getirdi.
Süper Lig'de son maçlarda formsuz bir görüntü içinde olan Ankara ekibi bu maçta çıkış arayacak.
Beşiktaş ise son olarak Galatasaray'a yenildi ancak formda oldukları da bir gerçek.
Zorlu müsabakadan önce iki takımın da ilk 11'leri netleşmek üzere.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Traore, Koita.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Cerny, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon Oh.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Ankara’da oynayacakları maçla Süper Lig’de 96. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi sahadan 10 kez galip ayrıldı. Taraflar 31 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş rakip fileleri 154 kez havalandırırken, Gençlerbirliği siyah-beyazlılara 66 golle karşılık verdi. Ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.