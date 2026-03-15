Anasayfa Spor Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu maç öncesi detaylar sizlerle....

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 2

MAÇ SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 3

HANGİ KANALDA?

Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 4

YENİDEN VOLKAN DEMİREL

Gençlerbirliği, takımın başına yeniden Volkan Demirel'i getirdi.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 5

Süper Lig'de son maçlarda formsuz bir görüntü içinde olan Ankara ekibi bu maçta çıkış arayacak.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 6

Beşiktaş ise son olarak Galatasaray'a yenildi ancak formda oldukları da bir gerçek.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 7

Zorlu müsabakadan önce iki takımın da ilk 11'leri netleşmek üzere.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 8

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Traore, Koita.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 9

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Cerny, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon Oh.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 10

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Ankara’da oynayacakları maçla Süper Lig’de 96. kez karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 11

İki takım arasında geride kalan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi sahadan 10 kez galip ayrıldı. Taraflar 31 maçta ise eşitliği bozamadı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Volkan Demirel ve Sergen Yalçın'ın 11'i - Resim: 12

Lig maçlarında Beşiktaş rakip fileleri 154 kez havalandırırken, Gençlerbirliği siyah-beyazlılara 66 golle karşılık verdi. Ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
