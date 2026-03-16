Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta Sekou Koita'ya çıkan kırmızı kart yayıncı kuruluş Bein Sports'un Trio programında masaya yatırıldı.

Gençlerbirliği'nde Sekou Koita'nın 18. dakikada düşerken Djalo'ya yaptığı hareket nedeniyle VAR koltuğunda oturan Erkan Engin ve AVAR'da yardımcısı Candaş Elbil tarafından kırmızı kart şüphesiyle pozisyonu izleme tavsiyesi alan hakem Yasin Kol, monitöre gittikten sonra kırmızı kartına başvurmuştu.

Eski hakemlerden oluşan Bein Sports Trio ekibi Bület Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran kırmızı kart pozisyonu konusunda VAR müdahalesinin yanlış olduğunu söyledi.

BÜLENT YILDIRIM: 'VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ HAKEM KIRMIZI GÖSTERSE ELEŞTİRMEM'

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda top için mücadele yok. Çıkacak kartın sebebi şiddetli hareket olabilir. Şiddetli harekette acımasızlık ve gaddarlık aranıyor. Hakem maç içerisinde bunun şiddetli bir hareket olmadığına kanaat getirdi. Faul bile vermedi ve hiçbir düdük çalmadı, hiç rahatsızlığı da yok. Olaya hakim ve görüş açısında gerçekleşti. Gözden kaçan bir durum söz konusu değil. Maçın hakemi bunu görüp şiddetli hareket olarak değerlendirip kırmızı kart gösterse ben onu eleştirmem. Video Hakem'in hakeme ve olaya müdahalesini bu durumu ölçemeyeceği için yanlış olarak görüyorum. Ben görevli olsam sarı verirdim.

DENİZ ÇOBAN: 'KIRMIZI KARTA DA KATILMAM VAR MÜDAHALESİNE DE KATILMAM'

Deniz Çoban: Acımasızlık, gaddarlık var mı? Onların hiçbirisi yok ama bu oyuncu teşebbüs etti dersek o zaman da niyet okumaya girer. Bilerek döndü aradı, buldu ve bunu bilinçli olarak yaptı demek de niyet okumaya girer. Video Yardımcı Hakem açısından bu sözünü ettiğimiz ihlale girmeyen bir hareket. Sahadaki hakem kararı kırmızı olsaydı, bana göre yanlış olurdu ama eleştirmem derdim. Kırmızı karta da katılmam, VAR müdahalesine de katılmam.

BAHATTİN DURAN: 'VAR MÜDAHALESİ YANLIŞ, SARI KART ÇIKSAYDI DAHA DOĞRU OLURDU'

Bahattin Duran: Benim için de VAR müdahalesi yanlış. Bir kere Gençlerbirliği oyuncusu risk almış. İyi niyetli değil. Bu da şiddetli darbe değil benim için de. Koita dönerken Djalo'nun bileğine krampon geldi ve sıçradı. Djalo'nun sıçradığı pozisyon bileğine gelen darbeden dolayı. Yani dizine gelen müdahaleden dolayı değil. Düştükten sonra da diziyle ilgili şikayeti de yok hep bileğini tutuyor. O bileğinden dolayı Koita'nın sportmenlik dışı bir hareket yaptığını düşünüyor. Koita sınırları zorlamış, iyi niyetli değil ama ben de bu pozisyonda sarı kart çıksaydı daha doğru derdim. Hakemin burada bir düdük çalması mutlaka gerekirdi onu da eklemek lazım.