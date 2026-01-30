Son yıllarda genç okurlar arasında hızla yayılan dark academia akımı, 2026’da da edebiyat dünyasında etkisini sürdürüyor. Gizemli okul atmosferi, karanlık sırlar, entelektüel karakterler ve dramatik hikayelerle örülü bu romanlar özellikle 15-25 yaş grubunda geniş bir ilgi görüyor.

Karanlık akademi türü yalnızca bir kitap trendi olmanın ötesine geçerek, gençlerin estetik anlayışını da şekillendiriyor. Sosyal medyada paylaşılan öneri listeleri, kitap alıntıları ve gotik okul temalı içerikler, akımın daha da büyümesini sağlıyor.

Yayıncılar ise bu türün yeni yazarlar için önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu belirtiyor. Son dönemde yayımlanan pek çok gençlik romanında dark academia etkileri açıkça görülürken, okurların klasik edebiyatla harmanlanan karanlık hikâyelere ilgisi artmaya devam ediyor.

İŞTE POPÜLER OLAN DARK ACADEMIA ÖRNEKLERİ

Donna Tartt – Gizli Tarih

R.F. Kuang – Babil

Rebecca Yarros - Dördüncü Kanat

Alex Michaelides - Yitik Kızlar

Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet