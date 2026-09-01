Kaynak: İHA

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Nilüfer Kent Konseyi, Bir Bulut Olsam Derneği ve Alternatif Yaşam Derneği ortaklığında hayata geçirilen "Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları" kapsamındaki organizasyon sona erdi. 28-30 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde yapılan kampa katılan 39 genç, üç gün boyunca doğayla iç içe bir program geçirdi.

SPOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ BİR ARADA

Spor ve sürdürülebilirlik bilincinin iki ana odağı oluşturduğu kamp süresince katılımcılar; sabah saatlerinde doğa yürüyüşü, oryantiring ve takım oyunlarıyla fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumlarda ise iş birliği, sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi temalı simülasyon oyunlarında yer aldılar. Gençlerin adil paylaşım, ortak karar alma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu aktivitelerin ardından, sahadaki pratiklerin günlük yaşama entegrasyonu üzerine değerlendirme toplantıları yapıldı.

KARAGÖZ: "GELECEĞE DUYARLI GENÇLER YETİŞİYOR"

Kampı ziyaret ederek gençlerle buluşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, çevre bilincinin erken yaşta edinilmesinin altını çizdi. Kampın önemine değinen Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları ile gençlerimizin sporun birleştirici gücüyle buluşmasını ve çevre bilinci kazanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil Beceriler' temasıyla düzenlediğimiz bu kampta gençlerimiz, doğanın içinde birlikte üretmeyi ve kaynakları ortak akılla yönetmeyi sahada deneyimledi. Belediyemizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar beş paydaşın aynı amaç etrafında bir araya gelmesi de bu çalışmanın kıymetini artırıyor. İnanıyorum ki burada kazanılan beceriler, gençlerimizin hayat boyu sürdüreceği birer rehber olacak."

Gençlik ve Spor Kampı, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu.