Yıldırım Belediyesi, evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürerek aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Belediye, aile kurma aşamasındaki çiftlere destek olmayı sürdürüyor. Aile Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik sürecine sağlıklı bir şekilde hazırlanma ve aile yapısının uzun vadede korunması konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Psikolog, sosyolog ve aile danışmanlarından oluşan uzman kadronun verdiği eğitimlerden bugüne kadar yuva kurmaya hazırlanan 150 Yıldırım sakini yararlandı.

Son olarak Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün eğitim salonunda düzenlenen programda çiftlere “Sağlam Temeller, Güçlü Aile Bağları” başlığı altında çeşitli bilgiler aktarıldı. Programda evlilikte rol paylaşımı, etkili iletişim, krizlerle başa çıkma yöntemleri, nezaket, sabır, karşılıklı sorumluluk bilinci ve aile içindeki değerlerin gelecek nesillere aktarılması gibi konular ele alındı.

Aile kurma yolunda ilerleyen çiftlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplumun temelinin aile olduğunu vurguladı. Yılmaz, aile içindeki dayanışma, birlik ve beraberliğin toplumsal hayatın en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, güçlü bir toplum yapısının ancak sağlam aile bağlarıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Bu bilinçle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.