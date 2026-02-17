Bingöl'de yaklaşık 10 yıldır dövüş sporları ile ilgilenip antrenörlük yapan 32 yaşındaki Mazlum Ağırbaş, gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 4 yıl önce salon açtı.

Ağırbaş, açtığı spor salonunda 4 senedir sporcu yetiştiriyor. Başta "Muay Thai" olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim verilen salonda, maddi durumu yetersiz olan gençlere de ücretsiz destek sağlanıyor.

'BAŞARI İNANÇLA GELİR'

Ağırbaş, daha önce Muay Thai'de 2 kez Doğu Anadolu bölge şampiyonu, 1 kez Doğu Anadolu bölge 2'ncisi ve Türkiye şampiyonasında çeyrek finalist oldu. Ağırbaş, kısıtlı imkanlara rağmen büyük başarılara imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sporcu olarak şehrimizi temsil ettikten sonra antrenörlüğe başladım. Çoğu zaman ciddi bir destek almadan, kendi imkanlarımızla mücadele ettik. Buna rağmen bölge şampiyonlukları, Türkiye dereceleri ve uluslararası başarılar elde ettik. Başarı imkanla değil, inançla gelir. Bizim önceliğimiz, sadece sporcu yetiştirmek değil; saygılı, bilinçli, kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetiştirmek. Açılan her spor salonu uyuşturucuya ve toplumsal yozlaşmaya vurulmuş bir darbedir. Kapımız herkese açık."