Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, 6–7 Şubat 2026 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart/Esslingen kentinde düzenlenen 29th International Children’s Championships’te büyük bir başarıya imza attı. Kyorugi dalında Gülbilge Atuğ şampiyon olurken, Family-Poomsae kategorisinde Ömer Atuğ ve kızı Gülbilge Atuğ altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada mücadele eden Aksaraylı sporcular, kente bir gurur daha yaşattı. Avrupa’nın önemli organizasyonları arasında gösterilen ve çok sayıda ülkeden sporcunun katıldığı 29th International Children’s Championships’te elde edilen dereceler, Aksaray’ın taekwondodaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

“MİLLİ GURUR YAŞATTILAR”

Şampiyonanın kyorugi kategorisinde tatamiye çıkan Gülbilge Atuğ, rakiplerini geride bırakarak zirveye adını yazdırdı. Disiplinli performansı ve teknik üstünlüğüyle dikkat çeken genç sporcu, altın madalya kazanarak organizasyonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

AİLECE ŞAMPİYONLUK

Turnuvanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise Family-Poomsae dalında geldi. Ömer Atuğ ile kızı Gülbilge Atuğ’un birlikte sergilediği uyum ve teknik başarı, jüri tarafından en yüksek puanlarla değerlendirildi. Baba-kız, kategorilerinde şampiyonluğa ulaşarak alkış topladı.

SÖZLER GURUR YAŞATTI

Aksaraylı sporcuların uluslararası platformda elde ettiği bu dereceler, hem organizasyon yetkilileri hem de tribünlerdeki izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Başarı, Türkiye’den katılan kafile için de moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen sporcuların uluslararası şampiyonalardaki iddiası güçlenirken, elde edilen başarıların önümüzdeki dönemde yeni sporcular için önemli bir referans olması bekleniyor.