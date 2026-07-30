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Gelecek Partisi'nin feshedilmesi ve Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararının ardından ve en sert açıklama geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, hem partinin kapanma gerekçelerine açıklık getirdi hem de istifa eden milletvekillerine yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

ZAYIF İTTİFAK VE SEÇMEN TABANI ELEŞTİRİSİ

Partinin siyasi faaliyetlerine son verme kararının arkasındaki temel etkenlerden birinin mevcut ittifak yapısı olduğunu belirten Ayhan Sefer Üstün, kurulan iş birliklerinin seçmen nezdinde bir karşılığı kalmadığını vurguladı. İçinde bulundukları ittifak yapısını "zayıf" olarak nitelendiren Üstün, bu durumun tabanı oyalamaktan öteye geçmediğini ve seçimler açısından stratejik bir değer taşımadığını ifade ederek radikal kararın gerekçesini sundu.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİNE SERT TEPKİ: SİYASİ HIRSIZLIK

Süreç içerisinde yaşanan milletvekili istifalarını sert bir dille eleştiren Üstün, yaşanan ayrılıkları sadece bir görüş ayrılığı olarak görmediklerini belirtti. İstifa eden isimlerin eylemlerini "ihanet" ve "siyasi hırsızlık" olarak tanımlayan Genel Başkan Vekili, seçimlerin hemen ardından parti içinde planlı bir alt oyma sürecinin başlatıldığını ve milletvekillerinin Gelecek Partisi'ni zayıflatmak adına her türlü aksiyonu aldığını iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

"Biz zaten bir ittifakın içerisindeyiz ancak zayıf bir ittifakın içerisindeyiz. Bunun, tabanı oyalamanın ötesinde seçimler açısından bir karşılığı olmadığı için bir çıkış yaptık.

Milletvekillerinin istifaları hakkında da konuşan Üstün, Milletvekillerinin yaptıkları, istifaları bizi çok üzmüştür. Onların yaptığı ihanettir, siyasi hırsızlıktır. Daha seçim biter bitmez bu arkadaşların kafasında bir şeyler varmış ve Gelecek Partisi'ni alttan baltalamak için her türlü aksiyonu aldılar."

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştidiği açıklamada, siyaseti bırakma kararı aldığını ve partisinin faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bu yana birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucunda önemli bir karar aldıklarını belirtti.

Aktif parti siyasetinden çekildiklerini ifade eden Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sona erdirildiğini ve partinin feshedildiğini duyurdu.