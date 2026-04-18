CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların siyasi etkileri AK Parti tabanında şok etkisi yarattı. Özellikle kararsız ve partiden kopan seçmen, operasyonlara rağmen ikna edilemedi.
AK Parti'de operasyonlar ters tepti: Seçmen partiden uzaklaştı; Erdoğan neşteri vurdu
AK Parti tabanı CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardan rahatsız. Operasyonlar parti tabanında beklenen etkiyi yaratmadı. Ağır ekonomik şartlar, yüksek enflasyon karşısında ezilen vatandaş, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar karşısında ikna olmuyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Anket sonuçlarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan AK Parti'de, şapkalar öne koyuldu. Parti içerisindeki huzursuzluğun faturası il başkanlarından çıkacak.
Kulislerde, yerel seçimlerin ardından başlayan operasyon sürecinin, kamuoyunda güçlü bir “yolsuzluk algısı” oluşturması bekleniyordu ancak operasyonlar "siyasi" algısının ötesine gidemedi, iddiaların geniş seçmen kesimleri tarafından yeterince inandırıcı bulunmadığı belirtiliyor. Bazı AK Partili kurmaylar, “Dosyalar teknik olarak güçlü olabilir ancak seçmen bunu siyasal bir mücadele aracı olarak görüyor” görüşünü dile getirerek, yürütülen sürecin algı boyutunda zayıf kaldığını ifade ediyor.
‘KARARSIZ SEÇMEN DÖNMÜYOR’
En dikkat çekici tespitlerden biri ise kararsız ve kopan seçmenle ilgili... Parti içinde yapılan analizlerde, CHP’li belediyelere yönelik adımların bu kesimleri yeniden AKP’ye yönlendirmediği, aksine mevcut mesafenin korunmasına neden olduğu değerlendiriliyor. Kulislerde dile getirilen bir başka görüşte ise, “Ekonomi başlığı geri planda kaldıkça, seçmen davranışı değişmiyor. Operasyonlar gündem yaratıyor ama oy tercihini etkilemiyor” ifadeleri kullanılıyor.
‘SANDIĞA GİTMEME EĞİLİMİ ARTIYOR’
Parti kulislerinde dikkat çekilen bir diğer başlık ise seçmenin sandığa gitme motivasyonundaki düşüş. AKP içindeki bazı değerlendirmelerde, özellikle daha önce partiye oy vermiş ancak son dönemde uzaklaşan seçmenin “tepkisel bir pasiflik” içine girdiği ifade ediliyor. Bu kesimin doğrudan muhalefete yönelmek yerine sandığa gitmemeyi tercih edebileceği, bunun da seçim sonuçları açısından kritik bir risk oluşturduğu dile getiriliyor. “Kopan seçmen geri dönmediği gibi, sandığa da küsebilir” değerlendirmesi kulislerde sıkça tekrarlanıyor.
‘TABAN İKNA OLMUYOR’
AKP içinde bazı isimler, parti tabanında dahi bu sürece yönelik tam bir konsolidasyon sağlanamadığını vurguluyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenlerin, operasyon haberlerine temkinli yaklaştığı ve “somut sonuç” görmeden ikna olmadığı ifade ediliyor. Bu çerçevede, “Seçmen, siyaseten hedef alınmış bir süreç izlenimi ediniyor” değerlendirmeleri öne çıkıyor. Parti kulislerinde giderek daha fazla dile getirilen bu rahatsızlığın, önümüzdeki süreçte siyasi strateji tartışmalarını da beraberinde getirmesi bekleniyor.