AK Parti'de operasyonlar ters tepti: Seçmen partiden uzaklaştı; Erdoğan neşteri vurdu

‘SANDIĞA GİTMEME EĞİLİMİ ARTIYOR’

Parti kulislerinde dikkat çekilen bir diğer başlık ise seçmenin sandığa gitme motivasyonundaki düşüş. AKP içindeki bazı değerlendirmelerde, özellikle daha önce partiye oy vermiş ancak son dönemde uzaklaşan seçmenin “tepkisel bir pasiflik” içine girdiği ifade ediliyor. Bu kesimin doğrudan muhalefete yönelmek yerine sandığa gitmemeyi tercih edebileceği, bunun da seçim sonuçları açısından kritik bir risk oluşturduğu dile getiriliyor. “Kopan seçmen geri dönmediği gibi, sandığa da küsebilir” değerlendirmesi kulislerde sıkça tekrarlanıyor.