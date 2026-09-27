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Kaynak: AA / DHA / İHA

İnebolu ilçesine bağlı Akgüney köyünde Mustafa Kaya’ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Belediyesi ve Doğanyurt Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iki evde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

HAYVANLAR TELEF OLDU, 4 TON FINDIK YANDI

Yanan evin altında bulunan ahırdaki 5 büyükbaş hayvan, 1 koyun ve yaklaşık 20 tavuk telef oldu.

Evde bulunan yaklaşık 4 ton fındığın da yangında yandığı öğrenildi.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında fenalık geçiren ev sahibi Hatice Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.