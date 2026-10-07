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Kaynak: DHA

Küçükçekmece'de iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin önünde oturan kişiye, kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Motosikletli şüpheliler olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen erkek olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı