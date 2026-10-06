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Kaynak: Haber Merkezi



Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 03 Ekim 2026 tarihinde, saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi, Hastane Sokak‘ta gerçekleşti. Haber Merkezine gelen "Kesici Aletle Yaralama" ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, pansiyon önünde R.K. (39 - Zonguldak nüfusuna kayıtlı) ve B.G. (36 - Balıkesir nüfusuna kayıtlı) isimli iki yaralı şahısla karşılaştı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan R.K., kalp ve çene altı bölgesine aldığı bıçak darbeleri sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 00.22’de hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.G. ise hayati tehlikesi nedeniyle Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüphelinin kimliği ve yeri, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede belirlendi. Olayı gerçekleştiren şahsın M.G. (52 - Ordu nüfusuna kayıtlı) olduğu ve 2.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.G.'nin Uzunköprü’ye bağlı Çavuşlu Köyünde olduğu bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saat 01.34 sıralarında Çavuşlu Köyünde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., 04.10.2026 günü mevcutlu olarak Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.