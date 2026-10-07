Kaynak: AA

Sinema dünyasından davetlilerin katıldığı filmin galasında, yapım ekibi ve oyuncular basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Eyüp Boz, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılın ardından aynı atmosferi beyaz perdeye taşıdıklarını söyledi.

Boz, 20 yılda dünyanın çok ciddi bir değişim geçirdiğini belirterek, "Muğla hakikaten değerlerini koruyan bir yer, orada zaman durmuş gibiydi. Düşündüğüm gibi orada esnaf hala çalışıyor. Dijital dünya bilgisayarlar ve sosyal medya hayatımıza girdi ama orada hala o geleneksel yaşam devam ediyor." diye konuştu.

Bunu görüntülemek için yola çıktıklarını dile getiren Boz, "İlk filmde tek başına bir esnaf büyük tekellerle kendi çapında bir mücadele içindeydi. Burada da durum değişmiyor, hatta vahşi kapitalizm daha da beter. Hikayeyi bu kez kapitalizmin peşinden başlatmak istedik. Yediden yetmişe herkesin izleyebileceği, özellikle çocuklar için güzel sürprizlerin olduğu tatlı bir aile filmi oldu." değerlendirmesini yaptı.

"İZLEYİCİ YİNE SICAK BİR AİLE KOMEDİSİ BULACAK"

Filmin başrol oyuncularından Cengiz Bozkurt, dondurmacı "Müfit" karakterini oynadığını ifade ederek, "Heyecanlıyız, umarım seyircimiz ilk filme gösterdiği teveccühü bizim filme de gösterirler. İlk film iyi bir popülarite yakalamıştı." dedi.

Aynı bölgede aynı yerel oyuncularla devam filmi olarak benzer bir hikayeyi işlediklerini belirten Bozkurt, "Muğla'nın bütün dokusunu kullanarak benzer bir hikaye kurguladık. Dondurmacı esnafının bu 20 yıl içinde bölgede ve kıyılarda nasıl bir dönüşüm yaşadığının altını politik bir hicivle çizdik." görüşünü paylaştı.

Bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına değinen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Müfit karakteri sosyal medyaya, dondurma zincirlerine karşı tek başına kendi mobil arabasıyla doğal dondurma satmaya çalışan bir küçük esnaf. İzleyici yine sıcak bir aile komedisi ve yerel öğeler bulacak. Bir mahalle hikayesinin tüm sıcaklığını hissedecekler. Güzel müzikler ve güzel mekanlarla iyi bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum."

"MUĞLA HALKI ÇOK SICAK, ÇOK YARDIMSEVER"

Oyuncu Okan Çabalar, ilk filmi gençlik yıllarında çalıştığı açık hava sinemasında defalarca izlediğini ve ezbere bildiğini belirterek, "Haftada üç gün onu izler, ezbere bilirdim. 20 sene sonra bu serüvenin içinde bulunmak çok kıymetli." dedi.

Filmin, ilk yapımın doğrudan devamı olmadığını dile getiren Çabalar, "Günümüz sosyal medyasındaki esnafın ve influencerların mekanlarını tutturmak için yaptığı numaraları anlatan başka bir hikaye. Ben sosyal medya fenomenlerini temsil eden, daha modern dondurmacı 'Tingoz Kerim' karakterini oynuyorum. Müfit gelenekseli temsil ederken ben biraz daha kötücül taraftayım." ifadelerini kullandı.

Çekimler boyunca ekiple ve yerel halkla çabuk kaynaştıklarını ifade eden usta oyuncu, "Muğla halkı çok sıcak, çok yardımsever. Gelip bize şive öğrettiler, çok keyifliydi. Ege komedisi olması da şiveden kaynaklanıyor. Sadece Ege'ye hitap eden bir komedi değil. Komedi komedidir. Sinemada izlenmesi gereken bir film." diye konuştu.

"SEYİRCİNİN KEYİFLE İZLEYECEĞİ ÇOK SICAK BİR İŞ ÇIKARDIK"

Oyuncu Zehra Yılmaz ise filmde "Zeynep öğretmen" karakterini canlandırdığını ifade ederek, "Zeynep'in çocukluk aşkı Kamil ile olan tatlı aşk hikayesi ve dayanışması anlatılıyor. Muğla çok keyifli geçti, bir ay kadar sürdü çekimler, bir ay boyunca hep beraber çok güzel vakit geçirdik." dedi.

Çekimlerin keyifli geçtiğini aktaran Yılmaz, "Gerçekten çekimlerde gülmekten sahneleri çekemediğimiz zamanlar oldu. Çok eğlendik, zengin bir kadronun ekmeğini yedik. Seyircinin de kahkahalarla ve keyifle izleyeceği çok sıcak bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çocukluğunda izlediği bir filmin sonrasında yer almanın büyük bir mutluluk verdiğini sözlerine ekledi.

Senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri'nin paylaştığı filmin kadrosunda Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam da yer alıyor.

Film, Amerika'da finans alanında kariyer yapan Kamil'in, vefat eden Ali Usta'dan miras kalan "Nasip Dondurmaları"nı borçtan kurtarmak ve kasabanın ruhunu büyük markalara karşı korumak için çocukluk arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Unik Film Yapım imzalı "Dondurmam Gaymak: Gapital", CJ ENM dağıtımıyla 16 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.