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BirGün TV'ye konuşan Zafer Arapkirli, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"NEDEN CEMİL TUGAY?"

Arapkirli, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylık beklediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Soyer'i desteklediğini hatırlattı.

Cemil Tugay'ın Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olduğu yönündeki söylemlere de değinen Arapkirli, İmamoğlu'nun tercihinin Buğra Gökçe olduğunu ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"

Cemil Tugay'ın adaylığı konusunda Özgür Özel'in ısrarcı olduğunu savunan Arapkirli, "Niye Cemil Tugay aday gösterildi bunca itiraza rağmen?" diye sordu.

Arapkirli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024'teki bu tercihi konusunda seçmenlere açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Özgür Özel'in de bu konuda çıkıp bir özeleştiri yapması ve konuyu seçmenleri, tabanı izah edecek bir şekilde açıklığa kavuşturması gerekiyor" dedi.