Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Boş bir evde başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın, gece saatlerinde Çambaşı köyünde bulunan boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, bitişikte bulunan iki evi de etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAATLER SÜREN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Saatler süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak evlerden biri tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer iki evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.