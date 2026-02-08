İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde 2 yıldır yapılamayan futbol turnuvası, gençlere moral ve umut vermek amacıyla yeniden başlatıldı. Saldırılar, sadece can kaybına yol açmakla kalmadı, Filistinlilerin eğitimini, gelecek planlarını ve hayallerini de olumsuz etkiledi.

Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan gençler, spora sarılarak psikolojik baskıyı bir nebze hafifletmeye çalışıyor. Filistin Futbol Federasyonu’nun düzenlediği halı saha turnuvası, Gazze’nin farklı bölgelerinden 24 kulübün katılımıyla başladı.

Açılış maçı, Gazze kentindeki Filistin Kulübü sahasında oynandı. Karşılaşmalar, İsrail saldırılarının yıkımına rağmen ayakta kalan sadece 3 sahada gerçekleştirilecek.

Filistin Enformasyon Merkezi verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye 2 yıl süren saldırılarında 290 spor tesisi kısmen veya tamamen yıkıldı, 950’den fazla sporcu hayatını kaybetti ve 30’a yakın sporcu ile spor çalışanı gözaltına alındı. 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan saldırılarda ise çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.