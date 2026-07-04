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Kaynak: AA

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, toplam can kaybı 73 bin 90’a ulaştı.

SON 48 SAATTE 16 CAN KAYBI

Açıklamada, son 48 saat içinde:

16 Filistinlinin hayatını kaybettiği

16 yaralının hastanelere getirildiği

belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden: 7 kişinin yeni saldırılarda yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

ATEŞKES SONRASI DA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen:

1066 kişi hayatını kaybetti

3 bin 445 kişi yaralandı

797 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Yaralı sayısı 173 bini geçti

İsrail’in saldırılarında:

Toplam yaralı sayısı 173 bin 553’e yükseldi

Yetkililer, Gazze Şeridi’nde halen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğunu ve gerçek can kaybının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Bölgedeki insani krizin derinleştiği ve sağlık sisteminin ağır yük altında olduğu ifade ediliyor.