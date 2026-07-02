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Kaynak: Haber Merkezi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in soykırım, aç bırakma ve etnik temizliğe maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nde 2,4 milyondan fazla kişi bu saldırılardan doğrudan etkilendi.

İsrail'in bu süre zarfında işgal, saldırı ve zorunlu göç yoluyla Gazze topraklarının yüzde 80'inden fazlasını işgal ettiği, yüzde 90'ında toplu yıkım gerçekleştirdiği ifade edildi.

ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 55'İ ÇOCUK, KADIN VE YAŞLI

İsrail ordusu, "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesini bugüne kadar 241 kez bombalarken, Gazze genelinde 223 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'yen bu yana hastanelere getirilen toplam cenaze sayısı 73 bin 66 oldu, 9 bin 500 kişi ise hâlâ enkaz altında veya akıbeti bilinmiyor. İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 55'ini çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturuyor. Gazze'de 39 bin 22 aile doğrudan İsrail'in katliamlarına maruz kaldı.

Bu katliamlarda 8 bin 574 kişiden oluşan 2 bin 700 aile, tüm fertleri öldürülerek nüfus sicilinden tamamen silindi. 6 bin 20 aileden ise geriye sadece tek bir kişi sağ kalabildi.

BİR YAŞINI DOLDURMAMIŞ 1022 BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların sayısı 21 bin 500'ü aşarken, bunlardan 1022'sinin henüz bir yaşını doldurmamış bebekler olduğu, 520 bebeğin ise bu soykırım sürecinde doğup yine aynı süreçte yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 12 bin 500'den fazla kadın İsrail saldırılarında can verdi. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Gazze'de 26 bin 370 kadın dul kalırken, 58 bin 800 çocuk ise yetim veya öksüz kaldı. Bu çocuklardan 2 bin 700'ü hem annesini hem babasını, 6 bin 100'ü annesini, 50 bini ise babasını kaybetti.

Açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 164'ü çocuk olmak üzere 460 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, havadan insani yardım indirme operasyonları sırasında ise 23 kişi hayatını kaybetti.

1700 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle böbrek hastalarının yüzde 43'ü hayatını kaybetti, hamile kadınlar arasında ise 12 binden fazla düşük vakası meydana geldi. Zorunlu göç kamplarındaki soğuk hava şartları sebebiyle de 25'i çocuk olmak üzere 28 kişi donarak can verdi.

İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda kamu hizmeti veren sektörler de ağır darbe aldı.

İsrail saldırılarında 1700 sağlık çalışanı, 145 sivil savunma görevlisi, 262 gazeteci, 4'ü belediye başkanı 194 belediye çalışanı, 2 bin 800'den fazla polis ve yardım güvenliği personeli ile 928 sporcu hayatını kaybetti.

Sağlık sistemini hedef alan 788 saldırıda; 38 hastane ile 96 sağlık merkezi tamamen veya kısmen yıkılarak hizmet dışı bırakıldı, 197 ambulans ise doğrudan vuruldu. Sivil savunmaya ait 16 merkez tamamen yıkıldı, 84 arama-kurtarma ve itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi.

173 BİN 514 YARALI VE FELÇ OLAN BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Gazze'de son verilere göre İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana hastanelere getirilen yaralı sayısı 173 bin 514 oldu.

Söz konusu yaralılardan 19 binden fazlasının uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yüzde 18'i çocuk olmak üzere 5 bin 400 kişinin uzuv kaybı yaşadığı, 1500 kişinin felç kaldığı ve 1200 kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi. Ayrıca 433 gazeteci yaralanırken, zorunlu göç nedeniyle yerinden edilenler arasında 2 milyon 142 binden fazla kişinin çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalandığı, 71 bin 338 "hepatit" vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Eğitim sektörünün de tamamen felç olduğu Gazze'de, okulların yüzde 100'ünün doğrudan veya dolaylı bombardımanlar nedeniyle hasar gördüğü, okul binalarının yüzde 81'inin esaslı bir yeniden inşa veya büyük bir onarıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. Okulların yüzde 80'i doğrudan bombalandı.

Saldırılarda 17 yükseköğretim kurumu tamamen veya kısmen yıkılırken, hayatını kaybeden öğrenci sayısı 20 bin 51'e ulaştı.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ilk ve orta öğretim çağındaki yaklaşık 620 bin öğrenci ile üniversite çağındaki 90 bin öğrenci eğitim hakkından tamamen mahrum bırakıldı.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ise 145 sivil savunma personeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Aralarında kalıcı sakatlık yaşayanların da bulunduğu 347 personel ise yaralandı. Ekipler görevleri esnasında 38 kez doğrudan hedef alındı, sivil savunma merkezleri ile karargahlarının yüzde 94'ü bu saldırılarda yıkıldı.

Saldırıların başladığı günden bu yana 191 bin 43 acil yardım çağrısı alındığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekipman ve yakıt eksikliği, araçların imha edilmesi ve hedef alınmanın sürmesi nedeniyle bu çağrıların ancak yüzde 49,8'ine cevap verebildik."

Yardım ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulanan açıklamada; ekiplerin korunması, çalışmalarının sürdürülmesinin garanti altına alınması ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.