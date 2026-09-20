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İstanbul’da düzenlenen Gaziler Günü programında bir gazinin oturduğu masadan kaldırıldığı iddia edildi.

Başakşehir Kaymakamlığı tarafından Bahçeşehir’de düzenlenen Gaziler Günü kahvaltı programında, Gazi Orhan Karakaya’nın kahvaltı masasından kaldırıldığı öne sürüldü.

"KALK MASADAN BAŞKA BİR YERE OTUR"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Karakaya, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından masaya davet edildiğini belirterek, “Ben masada otururken Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu yanıma gelip kulağıma eğilerek ‘kalk masadan başka bir yere otur’ dedi. Ben de kahvaltıyı terk ettim’ ifadelerini kullandı.

Kahvaltı bitene kadar gazilere ve kaymakamlığa ayıp olmaması için dışarıda protokolü ve Gaziler Günü yürüyüşünü beklediğini belirten Karakaya, “Bu kırıcı ve incitici yaklaşımı davranışı asla kabul etmiyorum” dedi.

Olayın ardından Kaymakam Öneği’nin Karakaya ile iletişime geçtiği ve “gereğinin yapılacağını’ söylediği öğrenildi.