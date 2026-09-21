OLAYLAR
1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.
1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.
1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.
1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.
1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.
1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.
1938İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.
Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.
1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.
1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.
1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.
1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.
1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.
1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükûmeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.
1980 - Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi)
1981 - Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1984 - Brunei, Birleşmiş Milletlere katıldı.
1991 - Ermenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.
1995 - Buca Cezaevi'nde isyan çıktı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi öldü.
1999 - 7,7 Mw'lık bir deprem Tayvan'da meydana geldi. 2.400 kişi hayattını kaybetti.
2019 - 5,6 Mw'lık bir deprem Arnavutluk'un Durrës limanını salladı. Başkent Tiran'da 49 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
1411 - Yorklu Richard, İngiliz politikacı ve Lord Protektör (ö. 1460)
1415 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1493)
1428 - Jingtai, Çin'in Ming Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 1457)
1452 - Girolamo Savonarola, Dominiken din adamı ve Floransa kentinin 1494-1498 yılları arasındaki hükümdarı (ö. 1498)
1645 - Louis Jolliet, Kuzey Amerika'daki keşifleriyle tanınan Kanadalı kâşif (ö. 1700)
1840 - V. Murad, Osmanlı'nın 33. Padişahı (ö 1904)
1842 - II. Abdülhamid, Osmanlı'nın 34. Padişahı (ö. 1918)
1853 - Heike Kamerlingh Onnes, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1926)
1866Charles Nicolle, Fransız bakteriyoloji bilgini (ö. 1936)
Herbert George Wells, İngiliz yazar (ö. 1946)
1867 - Henry Stimson, Amerikalı devlet adamı (ö. 1950)
1868 - Olga Knipper, Sovyet aktris (ö. 1959)
1874 - Gustav Holst, İngiliz besteci (ö. 1934)
1879 - Peter McWilliam, İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1951)
1890 - Max Immelmann, I. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş Ace Pilotu (ö. 1916)
1900 - Yorgo Bacanos, Rûm ut ve lavta sanatçısı, udî (ö. 1977)
1903 - Preston Tucker, Amerikalı mühendis ve işadamı, Tucker 48'i tasarlamıştır (ö. 1956)
1909 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (ö. 1972)
1912Chuck Jones, Amerikalı animatör, senarist, film yapımcısı ve film yönetmeni (ö. 2002)
György Sándor, Macar piyanist (ö. 2005)
1915 - Mehmet Türker Acaroğlu, Türk araştırmacı-yazar, kütüphaneci, dokümantalist ve çevirmen (ö. 2016)
1916 - Françoise Giroud, Fransız gazeteci, yazar ve siyasetçi (ö. 2003)
1916 - Marianne Aminoff, İsveçli aktris (ö. 1984)
1919Teresa Rebull, İspanyol kadın şarkıcı (ö. 2015)
Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (ö. 1988)
1926Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)
Ferîdûn-i Muşhîrî, İranlı şair ve çevirmen (ö. 2000)
1927 - Joan Hotchkis, Amerikalı aktris, yazar ve performans sanatçısı (ö. 2022)
1929Sándor Kocsis, Macar eski futbolcu (ö. 1979)
Bernard Williams, İngiliz ahlak filozofu (ö. 2003)
1930 - Helmut Berding, Alman tarihçi (ö. 2019)
1931 - Larry Hagman, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu (ö. 2012)
1934Leonard Cohen, Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2016)
María Rubio, Meksikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2018)
1935 - Jimmy Armfield, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)
1936Yuri Lujkov, Rus siyasetçi (ö. 2019)
Nikos Pulancas, Yunan sosyolog ve filozof, Marksist siyaset toplum bilimcisi (ö. 1979)
1939 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 2020)
1941 - R. James Woolsey Jr, 1993-1995 yılları arasındaki CIA direktörü
1942 - Vexi Salmi, Fin söz yazarı (ö. 2020)
1944 - Michel Montignac,
Fransız diyet geliştiricisi ve yazar (ö. 2010)
1945 - Jerry Bruckheimer, Amerikalı televizyon ve sinema filmi yapımcısı
1946Moritz Leuenberger, İsviçreli siyasetçi ve avukat
Mart Siimann, 1997-1999 yılları arasında Estonya Başbakanı
1947Rupert Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (ö. 2020)
Marsha Norman, Amerikalı oyun yazarı, senarist, televizyon yazarı ve romancı
Stephen King, Amerikalı yazar, senarist ve yapımcı (Bram Stoker Ödülü sahibi)
1948 - Cengiz Çandar, Türk gazeteci, köşe yazarı, yorumcu ve siyasetçi
1950Bill Murray, Amerikalı komedyen ve oyuncu
Hale Soygazi, Türk aktris ve manken
1951Bruce Arena, ABD doğumlu teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski futbolcu
Aslan Maşadov, Çeçen lider (ö. 2005)
Abay Tasbolatov, Kazak siyasetçi, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri korgenerali, 2006-2011 yılları arasında Cumhuriyet Muhafızları komutanı ve 2012'den beri Mazhilis'in üyesi
1952Michael Hirst, İngiliz senarist ve yapımcı
Ali Fergani, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör
1953 - François Goulard, Fransız siyasetçi ve eski bakan
1954 - Şinzo Abe, Japon siyasetçi (ö. 2022)
1955 - Yisrael Katz, İsrailli siyasetçi ve bakan
1956 - Momir Bulatović, Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Ö. 2019)
1956 - Marta Kauffman, Amerikalı yazar ve yapımcı
1957Ethan Coen, Amerikalı yönetmen
Kevin Rudd, Avustralyalı siyasetçi
1958 - André Hennicke, Alman oyuncu
1959Crin Antonescu, Rumen politikacı
Andrzej Buncol, Polonyalı millî futbolcu
1960 - Masume İbtikar, İranlı gazeteci, siyasetçi ve bilim insanı
1961 - Nancy Travis, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1962Hubert Mounier, Fransız şarkıcı ve desinatör
Adil Serdar Saçan, Türk yazar, hukukçu ve eski polis (ö. 2023)
1964 - Jorge Drexler, Uruguaylı müzisyen
1965 - Frederic Beigbeder, Fransız yazar ve eleştirmen
1966 - Neçirvan Barzani, Iraklı Kürt siyasetçi
1967Yutaka Azuma, Japon eski futbolcu
Faith Hill, Amerikalı country şarkıcısı
Suman Pokhrel, Nepalli şair, söz yazarı, oyun yazarı, tercüman ve sanatçı
1968 - Siiri Sisask, Eston şarkıcı, aktris ve siyasetçi
1969 - Naofumi Koike, Japon eski futbolcu
1970 - Samantha Power, İrlanda asıllı Amerikalı akademisyen ve diplomat
1971 - Luke Wilson, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu
1972Olivia Bonamy, Fransız oyuncu
Liam Gallagher, İngiliz müzisyen
1973Michael Sauser, İsviçreli avukat ve dünya rekoru sahibi
Oswaldo Sánchez, Meksikalı eski futbolcu
Virginia Ruano Pascual, İspanyol profesyonel tenis oyuncusu
1974 - Özgür Özel, Türk eczacı ve siyasetçi (Cumhuriyet Halk Partisi|CHP]] genel başkanı
1975 - Ronny Deila, Norveçli teknik direktör ve eski futbolcu
1976 - Jeļena Prokopčuka, Letonyalı uzun mesafe koşucusu
1977Takeshi Ushibana, Japon eski futbolcu
Audrey Dana, Fransız oyuncu, senarist ve film yönetmeni
1979Richard Dunne, İrlandalı eski millî futbolcu
Monika Merl, 800 metrede Alman Atletizm Şampiyonluğunu kazanmış Alman atlet
1980Autumn Reeser, Amerikalı oyuncu
Kareena Kapoor, Hint sinema oyuncusu
1981Nicole Richie, Amerikalı şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı
Phoenix Marie, Amerikalı cinsel içerikli film oyuncusu
1982 - Rıza Nevruzi, İranlı eski futbolcu
1983Fernando Cavenaghi, Arjantinli eski futbolcu
Anna Favella, İtalyan aktris
Maggie Grace, Amerikalı aktris ve manken
Joseph Mazzello, Amerikalı oyuncu
1984 - Wale, Amerikalı rapçi
1985 - Pedro Geromel, Brezilyalı futbolcu
1986Lindsey Stirling, Amerikalı kemancı, müzisyen, dansçı, performans sanatçısı, şarkıcı ve besteci
Yasemin Yürük, Türk müzisyen, R&B şarkıcısı ve Grup Hepsi üyesi
1987Ryan Guzman, Amerikalı oyuncu ve model
Courtney Paris, Amerikalı profesyonel basketbolcu
Michał Pazdan, Polonyalı millî futbolcu
1988 - Bilawal Bhutto Zardari, Eski Pakistan başbakanı Benazir Butto ve eşi Asıf Ali Serdari tek oğlu
1989 - Jason Derulo, Haiti kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktör
1990 - Al-Farouq Aminu, Nijeryalı profesyonel basketbolcu
1991 - Hasan Erbey, Türk futbolcu
1992Chen, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
Rodrigo Godínez, Meksikalı futbolcu
1993Kwon Mina, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
Ante Rebić, Hırvat millî futbolcu
1994Hideki Ishige, Japon futbolcu
Davide Ballerini, İtalyan bisikletçi
1995Diego Jara Rodrigues, Brezilyalı futbolcu
Bruno Caboclo, Brezilyalı profesyonel basketbolcu
1996 - Thilo Kehrer, Alman futbolcu
1997 - Ronald Hernández, Venezuelalı milli futbolcu
1998Douglas López, Kosta Rikalı millî futbolcu
Tadej Pogačar, Sloven profesyonel yol bisiklet yarışçısı
1999 - Mahamadou Ba, Malili futbolcu
ÖLÜMLER
MÖ 19 - Publius Vergilius Maro, Romalı şair (d. MÖ 70)
454 - Flavius Aetius, Romalı general (d. ~396)
687 - Konon, Papa (d. 630)
1235 - II. András, 1205'ten 1235'e kadar Macar ve Hırvatistan kralı (d. 1177)
1347 - II. Edward, 1307-1327 arasında İngiltere kralı (d. 1284)
1558 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru, İspanya Kralı ve Almanya Kralı (d. 1500)
1576 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (d. 1501)
1643 - Hong Taiji, Çin'in Qing Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 1592)
1709 - Ivan Mazepa, Ukraynalı devlet adamı, Kazak hetmanı (d. 1639)
1798 - George Read, Amerikalı hukukçu ve politikacı (d. 1733)
1832 - Walter Scott, İskoçyalı yazar (d. 1771)
1860 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (d. 1788)
1904 - Şef Joseph, Nimipuların Wallowa kolundan Kızılderili reisi (d. 1840)
1932 - Ahmet Rasim, Türk yazar (d. 1864)
1937 - Bernát Munkácsi, Macar Türkolog (d. 1860)
1938 - Ivana Brlić-Mažuranić, Hırvat yazar (d. 1874)
1944 - Artur Phleps, II. Dünya Savaşı sırasında Waffen-SS korgenerali, SS-Obergruppenführer rütbesine sahipti (d. 1881)
1947 - Harry Carey Amerikalı oyuncu (d. 1878)
1948 - Çerkes Ethem, Çerkes asıllı Türk asker (d. 1886)
1953 - Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890)
1957 - VII. Haakon, 1905'ten 1957'deki ölümüne kadar Norveç kralı (d. 1872)
1959 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (d. 1892)
1964 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (d. 1894)
1966 - Paul Reynaud, Fransız siyasetçi ve eski başbakan (d. 1878)
1971 - Bernardo Houssay, Arjantinli fizyolog (d. 1887)
1974 - Walter Brennan, Amerikalı oyuncu (d. 1894)
1974 - Jacqueline Susann, Amerikalı yazar (d. 1918)
1975 - Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressam ve şair (d. 1911)
1982 - İvan Bagramyan, Ermeni asıllı SSCB'li asker, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)
1989 - Ertem Eğilmez, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1929)
1998 - Florence Griffith-Joyner, Amerikalı atlet (d. 1959)
2000 - Leonid Rogozov, Sovyet tıp doktoru (d. 1934)
2005 - Tanju Korel, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1944)
2007 - Alice Ghostley, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
2010 - Grace Bradley, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1913)
2012 - Sven Hassel, Danimarka doğumlu asker ve savaş romanı yazarı (d. 1917)
2014 - Sergey Grigoriyeviç Klyaştornıy, Belarus asıllı Sovyet şarkiyatçı (d. 1928)
2015 - İbrahim Cevahir, Türk iş insanı (d. 1938)
2016 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (d. 1933)
2016 - Shawty Lo, Amerikalı rap şarkıcısı ve hip hop müzisyeni (d. 1976)
2016 - John Mulvaney, Avustralyalı arkeolog (d. 1925)
2017 - David Beatson, Yeni Zelandalı gazeteci, medya analizcisi ve televizyon haber sunucusu (d. 1944)
2017 - Liliane Bettencourt, Fransız mirasçı, sosyetik, iş insanı ve hayırsever (d. 1922)
2017 - William G. Stewart, İngiliz yapımcı, yönetmen ve sunucu (d. 1933)
2018 - Vitaliy Andriiovych Masol, 1994'ten 1995'e kadar Ukrayna Başbakanı olan Ukraynalı politikacı (d. 1928)[1]
2018 - Trần Đại Quang, Vietnamlı siyasetçi (d. 1952)
2019 - Aron Eisenberg, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1969)
2019 - Sid Haig, Amerikalı emektar oyuncu (d. 1939)
2019 - Sigmund Jähn, Alman astronot ve test pilotu (d. 1937)
2019 - Günter Kunert, Alman yazar, şair ve çevirmen (d. 1929)
2019 - Woo Hye-mi, Güney Koreli kadın şarkıcı (d. 1988)
2019 - Aleko Yordan, Türk futbolcu (d. 1938)
2020 - Arthur Ashkin, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1922)[2]
2020 - Hamdi Benani, Cezayirli şarkıcı ve müzisyen (d. 1943)
2020 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1928)
2020 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (d. 1931)
2020 - Jackie Stallone, Amerikalı astrolog, dansçı ve profesyonel güreşçi (Sylvester Stallone'nin annesi) (d. 1921)
2021 - Willie Garson, Amerikalı aktör (d. 1964)[3]
2023 - Walewska Oliveira, Brezilyalı voleybol oyuncusu ve Olimpik şampiyon (d. 1979)[4]
2024 - Metin Arolat, Türk şarkıcı (d. 1965)[5]