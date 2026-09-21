OLAYLAR

1698 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın bir parçası olan Semadirek Deniz Muharebesi gerçekleşti.

1792 - Ulusal Konvansiyon, Fransa'da monarşiyi kaldırdı.

1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.

1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.

1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.

1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.

1938İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.

Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.

1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.

1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.

1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.

1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.

1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.

1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükûmeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.

1980 - Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi)

1981 - Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1984 - Brunei, Birleşmiş Milletlere katıldı.

1991 - Ermenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.

1995 - Buca Cezaevi'nde isyan çıktı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi öldü.

1999 - 7,7 Mw'lık bir deprem Tayvan'da meydana geldi. 2.400 kişi hayattını kaybetti.

2019 - 5,6 Mw'lık bir deprem Arnavutluk'un Durrës limanını salladı. Başkent Tiran'da 49 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1411 - Yorklu Richard, İngiliz politikacı ve Lord Protektör (ö. 1460)

1415 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1493)

1428 - Jingtai, Çin'in Ming Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 1457)

1452 - Girolamo Savonarola, Dominiken din adamı ve Floransa kentinin 1494-1498 yılları arasındaki hükümdarı (ö. 1498)

1645 - Louis Jolliet, Kuzey Amerika'daki keşifleriyle tanınan Kanadalı kâşif (ö. 1700)

1840 - V. Murad, Osmanlı'nın 33. Padişahı (ö 1904)

1842 - II. Abdülhamid, Osmanlı'nın 34. Padişahı (ö. 1918)

1853 - Heike Kamerlingh Onnes, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1926)

1866Charles Nicolle, Fransız bakteriyoloji bilgini (ö. 1936)

Herbert George Wells, İngiliz yazar (ö. 1946)

1867 - Henry Stimson, Amerikalı devlet adamı (ö. 1950)

1868 - Olga Knipper, Sovyet aktris (ö. 1959)

1874 - Gustav Holst, İngiliz besteci (ö. 1934)

1879 - Peter McWilliam, İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1951)

1890 - Max Immelmann, I. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş Ace Pilotu (ö. 1916)

1900 - Yorgo Bacanos, Rûm ut ve lavta sanatçısı, udî (ö. 1977)

1903 - Preston Tucker, Amerikalı mühendis ve işadamı, Tucker 48'i tasarlamıştır (ö. 1956)

1909 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (ö. 1972)

1912Chuck Jones, Amerikalı animatör, senarist, film yapımcısı ve film yönetmeni (ö. 2002)

György Sándor, Macar piyanist (ö. 2005)

1915 - Mehmet Türker Acaroğlu, Türk araştırmacı-yazar, kütüphaneci, dokümantalist ve çevirmen (ö. 2016)

1916 - Françoise Giroud, Fransız gazeteci, yazar ve siyasetçi (ö. 2003)

1916 - Marianne Aminoff, İsveçli aktris (ö. 1984)

1919Teresa Rebull, İspanyol kadın şarkıcı (ö. 2015)

Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (ö. 1988)

1926Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

Ferîdûn-i Muşhîrî, İranlı şair ve çevirmen (ö. 2000)

1927 - Joan Hotchkis, Amerikalı aktris, yazar ve performans sanatçısı (ö. 2022)

1929Sándor Kocsis, Macar eski futbolcu (ö. 1979)

Bernard Williams, İngiliz ahlak filozofu (ö. 2003)

1930 - Helmut Berding, Alman tarihçi (ö. 2019)

1931 - Larry Hagman, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu (ö. 2012)

1934Leonard Cohen, Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2016)

María Rubio, Meksikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2018)

1935 - Jimmy Armfield, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1936Yuri Lujkov, Rus siyasetçi (ö. 2019)

Nikos Pulancas, Yunan sosyolog ve filozof, Marksist siyaset toplum bilimcisi (ö. 1979)

1939 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 2020)

1941 - R. James Woolsey Jr, 1993-1995 yılları arasındaki CIA direktörü

1942 - Vexi Salmi, Fin söz yazarı (ö. 2020)

1944 - Michel Montignac,

Fransız diyet geliştiricisi ve yazar (ö. 2010)

1945 - Jerry Bruckheimer, Amerikalı televizyon ve sinema filmi yapımcısı

1946Moritz Leuenberger, İsviçreli siyasetçi ve avukat

Mart Siimann, 1997-1999 yılları arasında Estonya Başbakanı

1947Rupert Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (ö. 2020)

Marsha Norman, Amerikalı oyun yazarı, senarist, televizyon yazarı ve romancı

Stephen King, Amerikalı yazar, senarist ve yapımcı (Bram Stoker Ödülü sahibi)

1948 - Cengiz Çandar, Türk gazeteci, köşe yazarı, yorumcu ve siyasetçi

1950Bill Murray, Amerikalı komedyen ve oyuncu

Hale Soygazi, Türk aktris ve manken

1951Bruce Arena, ABD doğumlu teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski futbolcu

Aslan Maşadov, Çeçen lider (ö. 2005)

Abay Tasbolatov, Kazak siyasetçi, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri korgenerali, 2006-2011 yılları arasında Cumhuriyet Muhafızları komutanı ve 2012'den beri Mazhilis'in üyesi

1952Michael Hirst, İngiliz senarist ve yapımcı

Ali Fergani, Cezayirli millî futbolcu ve teknik direktör

1953 - François Goulard, Fransız siyasetçi ve eski bakan

1954 - Şinzo Abe, Japon siyasetçi (ö. 2022)

1955 - Yisrael Katz, İsrailli siyasetçi ve bakan

1956 - Momir Bulatović, Karadağ Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Ö. 2019)

1956 - Marta Kauffman, Amerikalı yazar ve yapımcı

1957Ethan Coen, Amerikalı yönetmen

Kevin Rudd, Avustralyalı siyasetçi

1958 - André Hennicke, Alman oyuncu

1959Crin Antonescu, Rumen politikacı

Andrzej Buncol, Polonyalı millî futbolcu

1960 - Masume İbtikar, İranlı gazeteci, siyasetçi ve bilim insanı

1961 - Nancy Travis, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1962Hubert Mounier, Fransız şarkıcı ve desinatör

Adil Serdar Saçan, Türk yazar, hukukçu ve eski polis (ö. 2023)

1964 - Jorge Drexler, Uruguaylı müzisyen

1965 - Frederic Beigbeder, Fransız yazar ve eleştirmen

1966 - Neçirvan Barzani, Iraklı Kürt siyasetçi

1967Yutaka Azuma, Japon eski futbolcu

Faith Hill, Amerikalı country şarkıcısı

Suman Pokhrel, Nepalli şair, söz yazarı, oyun yazarı, tercüman ve sanatçı

1968 - Siiri Sisask, Eston şarkıcı, aktris ve siyasetçi

1969 - Naofumi Koike, Japon eski futbolcu

1970 - Samantha Power, İrlanda asıllı Amerikalı akademisyen ve diplomat

1971 - Luke Wilson, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu

1972Olivia Bonamy, Fransız oyuncu

Liam Gallagher, İngiliz müzisyen

1973Michael Sauser, İsviçreli avukat ve dünya rekoru sahibi

Oswaldo Sánchez, Meksikalı eski futbolcu

Virginia Ruano Pascual, İspanyol profesyonel tenis oyuncusu

1974 - Özgür Özel, Türk eczacı ve siyasetçi (Cumhuriyet Halk Partisi|CHP]] genel başkanı

1975 - Ronny Deila, Norveçli teknik direktör ve eski futbolcu

1976 - Jeļena Prokopčuka, Letonyalı uzun mesafe koşucusu

1977Takeshi Ushibana, Japon eski futbolcu

Audrey Dana, Fransız oyuncu, senarist ve film yönetmeni

1979Richard Dunne, İrlandalı eski millî futbolcu

Monika Merl, 800 metrede Alman Atletizm Şampiyonluğunu kazanmış Alman atlet

1980Autumn Reeser, Amerikalı oyuncu

Kareena Kapoor, Hint sinema oyuncusu

1981Nicole Richie, Amerikalı şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı

Phoenix Marie, Amerikalı cinsel içerikli film oyuncusu

1982 - Rıza Nevruzi, İranlı eski futbolcu

1983Fernando Cavenaghi, Arjantinli eski futbolcu

Anna Favella, İtalyan aktris

Maggie Grace, Amerikalı aktris ve manken

Joseph Mazzello, Amerikalı oyuncu

1984 - Wale, Amerikalı rapçi

1985 - Pedro Geromel, Brezilyalı futbolcu

1986Lindsey Stirling, Amerikalı kemancı, müzisyen, dansçı, performans sanatçısı, şarkıcı ve besteci

Yasemin Yürük, Türk müzisyen, R&B şarkıcısı ve Grup Hepsi üyesi

1987Ryan Guzman, Amerikalı oyuncu ve model

Courtney Paris, Amerikalı profesyonel basketbolcu

Michał Pazdan, Polonyalı millî futbolcu

1988 - Bilawal Bhutto Zardari, Eski Pakistan başbakanı Benazir Butto ve eşi Asıf Ali Serdari tek oğlu

1989 - Jason Derulo, Haiti kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktör

1990 - Al-Farouq Aminu, Nijeryalı profesyonel basketbolcu

1991 - Hasan Erbey, Türk futbolcu

1992Chen, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

Rodrigo Godínez, Meksikalı futbolcu

1993Kwon Mina, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

Ante Rebić, Hırvat millî futbolcu

1994Hideki Ishige, Japon futbolcu

Davide Ballerini, İtalyan bisikletçi

1995Diego Jara Rodrigues, Brezilyalı futbolcu

Bruno Caboclo, Brezilyalı profesyonel basketbolcu

1996 - Thilo Kehrer, Alman futbolcu

1997 - Ronald Hernández, Venezuelalı milli futbolcu

1998Douglas López, Kosta Rikalı millî futbolcu

Tadej Pogačar, Sloven profesyonel yol bisiklet yarışçısı

1999 - Mahamadou Ba, Malili futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 19 - Publius Vergilius Maro, Romalı şair (d. MÖ 70)

454 - Flavius Aetius, Romalı general (d. ~396)

687 - Konon, Papa (d. 630)

1235 - II. András, 1205'ten 1235'e kadar Macar ve Hırvatistan kralı (d. 1177)

1347 - II. Edward, 1307-1327 arasında İngiltere kralı (d. 1284)

1558 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru, İspanya Kralı ve Almanya Kralı (d. 1500)

1576 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (d. 1501)

1643 - Hong Taiji, Çin'in Qing Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 1592)

1709 - Ivan Mazepa, Ukraynalı devlet adamı, Kazak hetmanı (d. 1639)

1798 - George Read, Amerikalı hukukçu ve politikacı (d. 1733)

1832 - Walter Scott, İskoçyalı yazar (d. 1771)

1860 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (d. 1788)

1904 - Şef Joseph, Nimipuların Wallowa kolundan Kızılderili reisi (d. 1840)

1932 - Ahmet Rasim, Türk yazar (d. 1864)

1937 - Bernát Munkácsi, Macar Türkolog (d. 1860)

1938 - Ivana Brlić-Mažuranić, Hırvat yazar (d. 1874)

1944 - Artur Phleps, II. Dünya Savaşı sırasında Waffen-SS korgenerali, SS-Obergruppenführer rütbesine sahipti (d. 1881)

1947 - Harry Carey Amerikalı oyuncu (d. 1878)

1948 - Çerkes Ethem, Çerkes asıllı Türk asker (d. 1886)

1953 - Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890)

1957 - VII. Haakon, 1905'ten 1957'deki ölümüne kadar Norveç kralı (d. 1872)

1959 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (d. 1892)

1964 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (d. 1894)

1966 - Paul Reynaud, Fransız siyasetçi ve eski başbakan (d. 1878)

1971 - Bernardo Houssay, Arjantinli fizyolog (d. 1887)

1974 - Walter Brennan, Amerikalı oyuncu (d. 1894)

1974 - Jacqueline Susann, Amerikalı yazar (d. 1918)

1975 - Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressam ve şair (d. 1911)

1982 - İvan Bagramyan, Ermeni asıllı SSCB'li asker, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)

1989 - Ertem Eğilmez, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1929)

1998 - Florence Griffith-Joyner, Amerikalı atlet (d. 1959)

2000 - Leonid Rogozov, Sovyet tıp doktoru (d. 1934)

2005 - Tanju Korel, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1944)

2007 - Alice Ghostley, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2010 - Grace Bradley, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1913)

2012 - Sven Hassel, Danimarka doğumlu asker ve savaş romanı yazarı (d. 1917)

2014 - Sergey Grigoriyeviç Klyaştornıy, Belarus asıllı Sovyet şarkiyatçı (d. 1928)

2015 - İbrahim Cevahir, Türk iş insanı (d. 1938)

2016 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (d. 1933)

2016 - Shawty Lo, Amerikalı rap şarkıcısı ve hip hop müzisyeni (d. 1976)

2016 - John Mulvaney, Avustralyalı arkeolog (d. 1925)

2017 - David Beatson, Yeni Zelandalı gazeteci, medya analizcisi ve televizyon haber sunucusu (d. 1944)

2017 - Liliane Bettencourt, Fransız mirasçı, sosyetik, iş insanı ve hayırsever (d. 1922)

2017 - William G. Stewart, İngiliz yapımcı, yönetmen ve sunucu (d. 1933)

2018 - Vitaliy Andriiovych Masol, 1994'ten 1995'e kadar Ukrayna Başbakanı olan Ukraynalı politikacı (d. 1928)[1]

2018 - Trần Đại Quang, Vietnamlı siyasetçi (d. 1952)

2019 - Aron Eisenberg, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1969)

2019 - Sid Haig, Amerikalı emektar oyuncu (d. 1939)

2019 - Sigmund Jähn, Alman astronot ve test pilotu (d. 1937)

2019 - Günter Kunert, Alman yazar, şair ve çevirmen (d. 1929)

2019 - Woo Hye-mi, Güney Koreli kadın şarkıcı (d. 1988)

2019 - Aleko Yordan, Türk futbolcu (d. 1938)

2020 - Arthur Ashkin, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1922)[2]

2020 - Hamdi Benani, Cezayirli şarkıcı ve müzisyen (d. 1943)

2020 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1928)

2020 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (d. 1931)

2020 - Jackie Stallone, Amerikalı astrolog, dansçı ve profesyonel güreşçi (Sylvester Stallone'nin annesi) (d. 1921)

2021 - Willie Garson, Amerikalı aktör (d. 1964)[3]

2023 - Walewska Oliveira, Brezilyalı voleybol oyuncusu ve Olimpik şampiyon (d. 1979)[4]

2024 - Metin Arolat, Türk şarkıcı (d. 1965)[5]