Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 30. Geleneksel Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, Boyalı Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Er meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, organizasyonda birlik, beraberlik ve ata sporunun yaşatılması mesajı verildi.

Programa; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü İbrahim Taner Okumuş ile ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

AKPINAR: BU GELENEK KARDEŞLİĞİMİZİN YANSIMASIDIR

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bertiz Boyalı Güreşleri’nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, etkinliğin birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Akpınar, şunları söyledi:

“Boyalı Güreşleri bizim için yalnızca bir spor organizasyonu değildir. Bu etkinlik vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Memleketimizin kültürünü, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere taşıyan önemli bir miras olan güreş vesilesiyle bir araya geliyoruz.”

Göreve geldikleri günden bu yana merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalıştıklarını ifade eden Akpınar, 1 milyon 390 bin metrekare sıcak asfalt ve sathi kaplama, 2 milyon 211 bin metrekare stabilize yol ve 260 bin metrekare parke yol çalışması gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akpınar, Bertiz’de üreticinin emeğine değer katmak amacıyla ceviz işleme tesisini bölgeye kazandırdıklarını da söyledi.

“KAZANAN BERTİZ VE ATA SPORUMUZ OLSUN”

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akpınar, “Bu güzel geleneği 30 yıldır yaşatan herkese teşekkür ediyor, er meydanına çıkan pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kazanan kardeşliğimiz, ata sporumuz, Bertiz’imiz ve Dulkadiroğlu’muz olsun” dedi.

YILDIRIM EN CENTİLMEN PEHLİVANA UMRE ÖDÜLÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım ise güreşin cesaret, yiğitlik, mertlik, ahlak ve rakibe saygıyı temsil ettiğini söyledi.

Organizasyonda en centilmen seçilecek sporcuyu umreye göndereceklerini açıklayan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Güreş, bizim için yalnızca iki yiğidin er meydanında mücadele etmesi değildir. Güreş; cesaretin, yiğitliğin, mertliğin, ahlakın, rakibe saygının ve centilmenliğin göstergesidir. Bu nedenle en centilmen seçilecek sporcumuzu, Allah nasip ederse, umreye göndereceğiz.”

Yıldırım, Kahramanmaraş’ın kahramanlık tarihine ve edebiyat birikimine de değinerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

KARATUTLU: BERTİZ’İN YOL SORUNUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da konuşmasında Bertiz’in ulaşım sorunlarını gündeme getirdi.

Geçen yıl Bertiz yollarıyla ilgili eleştirilerini dile getirdiğini hatırlatan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yolların iyileştirileceğine ilişkin açıklamasını anımsattı.

Karatutlu, “Biz de bu sözün takipçisi olacağız. Birlikte Bertiz’in yol sorununu inşallah sona erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BERTİZ TÜNELİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bertiz bölgesine bir tünel yapılması gerektiği yönündeki talebini yineleyen Karatutlu, bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini söyledi. Karatutlu, “Bu tüneli her zaman savunacağız. Bertiz’in ulaşım sorunlarının çözülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

SAĞLIK SORUNLARI İÇİN PLANLAMA YAPILACAK

Bertiz bölgesindeki sağlık hizmetlerine de değinen Karatutlu; Baydemirli, Başdervişli, Beşenli ve Ağabeyli mahallelerinde incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Karatutlu, bölgedeki sağlık sorunlarını en aza indirmek amacıyla gerekli planlamaların yapılacağını belirterek, “Bertiz’in sağlık sorunlarının takipçisi olacağıma ve çözümü için çalışacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından er meydanına çıkan sporcular, farklı kategorilerde mücadele etti.