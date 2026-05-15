2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gaziantep Türkiye Yol Yarışı, Gaziantep’te başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği iş birliğinde 15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde Galle Park’ta gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İki gün sürecek yarışlarda farklı yaş kategorilerinden toplam 361 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, ulusal puanlama ve milli takım seçmeleri açısından önem taşıyor.

Yarışlarda U19 Erkek kategorisinde 48 sporcu ve 7 takım, U17 Erkek kategorisinde 76 sporcu ve 13 takım, U17 Kadın kategorisinde 30 sporcu ve 6 takım, U15 Erkek kategorisinde 74 sporcu ve 11 takım, U15 Kadın kategorisinde 35 sporcu ve 5 takım yer alıyor.

U13 Erkek kategorisinde 53 sporcu ve 7 takım, U13 Kadın kategorisinde 8 sporcu, U11 Erkek kategorisinde 29 sporcu ve 3 takım, U11 Kadın kategorisinde ise 8 sporcu ve 1 takım yarışlarda mücadele edecek.

Bu kapsamda yarışmaları izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, U17 kategorisinde yarışan genç sporcuları bitiş çizgisinde karşıladı. Yarışmada Mert Eryılmaz birinci, Mehmet Bekir Çetintaş ikinci, Muhammed Raşit Alaşahin üçüncü oldu.

"Sporda kaybeden yok herkes birinci"

Gaziantep Türkiye Yol Yarışı’nın ilk gününde dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun kaybedeni olmadığını belirterek, "Biz spor şehri demenin büyük bir cesaret istediği bir dönemde bu iradeyi ortaya koyduk. Şu anda eğitim şehri, bilim şehri ve spor şehri diyoruz. Bu iş ekip işi. Gençlerimizin yanındayız. Biz sizin emrinizde olduğumuzu, bastığınız pedalın enerjisinin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Sporda kaybeden yok, herkes birinci" dedi.

"Bisiklette Türkiye’nin beşinci takımı olmayı başaracağız"

Gaziantep’in genç ve spor dostu bir şehir olduğunu dile getiren Şahin, kentte bisiklet sporunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Gaziantep’te 700 bin genç var. Genç dostu bir şehiriz, spor dostu bir şehiriz. Türkiye’de önemli bisiklet takımları var. Gaziantep neden olmasın? Biz bize düşen kısmı yapmaya hazırız ve kararlıyız. İnşallah Türkiye’nin beşinci takımı olmayı başaracağız. Bastığınız pedal sizi sağlığa, mutluluğa, huzura, kardeşliğe ve insanlığa götürsün" şeklinde konuştu.

"Gaziantep, spor alanında lider iller arasında"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gaziantep’in spor alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin lider illeri arasında olduğunu ifade ederek, "Bisikletle ilgili yapmış olduğumuz etap yarışı Türkiye’de toplamda 5 ilde gerçekleştiriliyor. Bir etabını da Gaziantep ilimizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yarışmalar spor kültürünün gelişmesine, şehrimizin tanıtılmasına, bundan sonra ilimizden sporcular çıkmasına ve takımlar üretilmesine de vesile olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep’in spor şehri kimliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu şehrin spor şehri olması için el ele vereceğiz, 700 bin gencimizi sporun her branşıyla tanıştıracağız. Bu şehirden şampiyonlar çıkaracağız. Gaziantep’ten ve Türkiye’den çıkan gençlerimizin ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandırmasını istiyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Törende, yarışmanın ilk gününde mücadele ederek dereceye giren U17 ve U19 kadın-erkek bireysel klasman sporcuları ile U17 ve U19 takım kategorilerinde derece elde eden takımlara kupaları verildi.

Dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi.