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Kaynak: İHA

Gaziantep’in geleneksel yemek kültürünü yaşatmak ve yöresel ürünlerini güvence altına almak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında üç lezzet daha tescil belgesi aldı. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yürütülen girişimler sonucunda Sakız Helvası, Avrat Salatası ve Diş Hediği coğrafi işaretle kayıt altına alındı. Son gelişmeyle birlikte Gaziantep’in Türkiye genelindeki tescilli ürün envanteri 112’ye ulaştı.

ÜÇ YÖRESEL LEZZETE RESMÎ TESCİL

Tescil işlemleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan ürünler, kentin gastronomi birikiminin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Yeni kayıtlar arasında geleneksel bir kutlamayla özdeşleşen Diş Hediği de yer aldı. Bebeklerin ilk dişlerinin çıkması üzerine hazırlanan bu yiyecek, aileler arasında kuşaklar boyunca sürdürülen bir geleneğin parçası olma özelliği taşıyor. Ürün, 1905 numarasıyla mahreç işareti kapsamında tescil edildi.

Sakız Helvası ile Avrat Salatası da alınan karar doğrultusunda Gaziantep’in coğrafi işaretli ürün listesine eklendi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TESCİL ALAN 5 GAZİANTEP LEZZETİ

Kentin yöresel ürünlerini koruma çalışmaları Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmıyor. Gaziantep’in Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ürünleri arasında Antep Baklavası, Araban Sarımsağı, Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Gaziantep Lahmacunu bulunuyor.

Uluslararası tesciller aracılığıyla geleneksel yöntemlerle yapılan üretimin devamlılığ

ının sağlanması, yöresel lezzetlerin dış pazarlardaki bilinirliğinin yükseltilmesi ve bölge ekonomisine daha fazla ekonomik katkı sunulması amaçlanıyor.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU SÜREN 5 ÜRÜN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tescil kapsamına henüz girmemiş yöresel ürünler için de başvuru çalışmalarını sürdürüyor. Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Muskası, Antep Bulguru, Nizip Nanesi ve Nizip Mızar Havucu, coğrafi işaret süreci devam eden ürünler arasında yer alıyor.

Belediyenin Ürün Markalaşma ve Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, başvuru ve tescil işlemlerinin ötesine geçiyor. Çalışmalarla yerel üretim geleneklerinin devam ettirilmesi ve ürünlerin ekonomik açıdan daha değerli hâle getirilmesi de hedefleniyor.

Kamu kuruluşları, yerel üreticiler ve sivil toplum örgütleriyle kurulan ortaklıklar kapsamında Gaziantep’e özgü ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için de faaliyetler yürütülüyor.