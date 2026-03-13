Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, Şahinbey ilçesinde M.K'nin aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirdiği belirtildi.

Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan tarihi eser kaçakçılığı (yurt dışına çıkarma), 2863 sayılı kanun kapsamında 2026 yılı itibarıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. İzinsiz kazı ve sondajın cezası 2-5 yıl, eseri bildirmeme/bulundurma cezası ise 6 ay-3 yıl arası hapis.