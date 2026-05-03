Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise mahsur kaldı.

Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

KONTEYNER YIKILDI

Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte toplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçarken, sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü.

39 OKUL TATİL EDİLDİ

Gaziantep Valiliği, kent genelinde etkili olan "süper hücre" fırtınasında hasar gören 39 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır" ifadelerine yer verildi.