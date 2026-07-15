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Kaynak: AA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haziran ayı boyunca il genelinde kaçakçılık faaliyetleri ve uyuşturucu suçlarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 243 olaya müdahale edilirken, toplam 311 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 265 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 128 bin gümrük kaçağı makaron, bin 230 paket sigara, 655 elektronik malzeme, 600 farklı kaçak ürün, 211 kilogram nargile kömürü, 124 cep telefonu, 23 kulaklık, 34 tablet, 96 kilogram tütün, 35 kilogram nargile tütünü, 18 kol saati, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 ruhsatsız av tüfeği, 583 fişek, 1 kilo 16 gram esrar, 611 kök kenevir, 188 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, bin 565 sentetik hap, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 bronz tarihi sikke ile 5 tarihi obje ele geçirildi.