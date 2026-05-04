Gaziantep Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kentte etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile İpekyolu İlkokulu'nda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, kentte dün fırtına ve sağanak başta olmak üzere yoğun hava olaylarının meydana geldiğini söyledi.

Meteorolojik uyarıları kent için bir gün önceden yaptıklarını anımsatan Çeber, şöyle konuştu:

"Süper hücre diye adlandırılan hava olayının anlık olarak çok güçlü, hızlı ve dar bir zamanda kütlesel olarak yeryüzüne inmesi şeklinde yoğun bir yağış yaşadık. İçerisinde dolu, fırtına, yağmur ve hortum vardı. Gaziantep ve Şanlıurfa'yı yoğun şekilde etkiledi. Yarım saatlik bir yoğunluğu vardı ama o kadar şiddetliydi ki dolayısıyla birçok alanımız etkilendi. Yağıştan dolayı tarım alanları, binalar, araçlar ve enerji hatları etkilendi. Çok şükür can kaybımız yok. 14 yaralımız vardı ve bunlardan birinin durumu orta seviyedeydi. 100'e yakın binamızda çatı uçması veya benzer düzeyde hasar var. Tarım alanlarında ciddi anlamda etkilenen bölgeler var. Özellikle Nizip, Karkamış ve Şahinbey bölgelerinde daha yoğun etkilenme var. Kırsal mahallelerde de etkilenme var. Örneğin yıkılan minareler, hasar gören camilerimiz var." dedi.

EĞİTİM YARIN DEVAM EDECEK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bugün ara verdiklerini hatırlatan Çeber, şöyle devam etti:

"Yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü. Önce 39 okulumuzla ilgili tatil kararı verdik. Daha sonra incelemelerimizde hem öğrencilerimizde hem velilerimizde yoğun bir tedirginlik olduğunu gördük. Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık. Daha somut şekilde değerlendirme yapmak istedik. Bazı okullarımız riskli görülürse öğrencilerimizi diğer okullara veya uygun alanlara yönlendirebiliriz. Bunun dışında eğitim ve öğretime yarın itibarıyla başlayacağız"