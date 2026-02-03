Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktörü Burak Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti.

Gaziantep FK'nın duyurusu şu şekilde:

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz, Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti. Ziyarette MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da heyetimize eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kulübümüzün yürüttüğü çalışmalar, Türk futbolunun güncel durumu ve sporun toplumsal hayattaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, üzerinde Sayın Devlet Bahçeli’nin isminin yer aldığı kulübümüzün 27 numaralı forması kendilerine takdim edilirken, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz kulübümüze ve spora verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Sayın Devlet Bahçeli ise nazik ziyaretlerinden dolayı heyetimize teşekkür ederek Gaziantep Futbol Kulübümüze başarı dileklerini iletti.