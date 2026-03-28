Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve Şemsettin Baş yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Gaziantep temsilcisi, 10 ile 26. haftalar arasında yenilmezlik serisi yakalayarak 11. haftada liderlik koltuğuna yükseldi.

Gaziantep Basketbol zirveye geri dönmek istiyor - Resim : 1

Kırmızı-siyahlı ekip, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol’a 86-73, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS’e 86-82, 28. haftada OGM Ormanspor’a 86-80 ve 29. haftada Çayırova Belediyespor’a 96-93 mağlup oldu.

Toplamda 52 puan toplayan Gaziantep Basketbol, bu sonuçların ardından lider Çayırova Belediyespor’un 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Gaziantep ekibi, kalan 5 karşılaşmayı kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.