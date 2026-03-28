Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve Şemsettin Baş yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Gaziantep temsilcisi, 10 ile 26. haftalar arasında yenilmezlik serisi yakalayarak 11. haftada liderlik koltuğuna yükseldi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol’a 86-73, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS’e 86-82, 28. haftada OGM Ormanspor’a 86-80 ve 29. haftada Çayırova Belediyespor’a 96-93 mağlup oldu.

Toplamda 52 puan toplayan Gaziantep Basketbol, bu sonuçların ardından lider Çayırova Belediyespor’un 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Gaziantep ekibi, kalan 5 karşılaşmayı kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.