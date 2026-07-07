Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçmek üzere sınır kapısında bekleyen gurbetçiler arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, yakıtı tükenen bir gurbetçi, en yakın akaryakıt istasyonuna ulaşabilmek amacıyla sınır kuyruğunda ilerlemeye çalıştı. Bu durumu sıra ihlali olarak değerlendiren diğer sürücüler tepki gösterince taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine arbede yaşanırken, iddiaya göre öfkeli kalabalık yakıtı biten gurbetçinin aracına zarar verdi. Olay sonrası taraflar Edirne'nin İpsala ilçesindeki karakola giderek birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi oldu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.