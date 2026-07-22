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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, kişisel YouTube kanalında yayımladığı son videoda iç siyasi gündeme ve iktidar partisinin gelecek planlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktaran Akdemir, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına özel kapsamlı bir program hazırlığında olduğunu belirtti.

14 AĞUSTOS İÇİN DEV ORGANİZASYON

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin çeyrek asırlık geçmişini geride bırakmaya hazırlandığını ifade eden Akdemir, Faruk Acar’ın bu özel yıl dönümü organizasyonu için yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Programın içeriğine ve davetli listesine dair önemli detaylar aldığını vurgulayan gazeteci, hazırlıkların son derece büyük bir ölçekte sürdürüldüğünü ve ayrıntılar netleştikçe kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.

'KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Ana muhalefet partisi CHP ve muhalefet kanadındaki ayrışmalara da değinen Akdemir, AK Parti cephesinin bu gelişmelere yaklaşımını Faruk Acar’ın gözlemleri üzerinden aktardı.

AK Parti'nin muhalefetteki hareketliliği yakından izlediğini, ancak kendi gündemine odaklandığını belirten Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

"CHP ve bölünen parti gündemiyle ilgili olarak, 'Takip ediyoruz, bakıyoruz ama kendi işimize bakıyoruz' yaklaşımında bir Faruk Acar gördüm açıkçası."

X hesabından paylaşımda bulunan Akdemir şunları söyledi,

"AK PARTİ CHP'Yİ İZLİYOR AMA İŞİNE BAKIYOR

"Ben dün Faruk Acar ile konuştum. Faruk Bey 25. yıl programına 14 Ağustos biliyorsunuz 2001'de kurulmuştu AK Parti. 2026'dayız. 25. yıl çeyrek asırlık AK Parti'nin 25. yıl programına hazırlanıyor. Çok büyük bir hazırlık olduğunu söyleyeyim. Bayağı detaylarını sordum. Hani daha davetlilerden, hazırlanan şeylere vesaire... Vesaire çok büyük hazırlıklar olduğunu duydum. Detaylar netleştikçe anlatırız. O gün ile ilgili önemli çalışmalar var. CHP ve bölünen parti gündemi, "Ya takip ediyoruz bakıyoruz da kendi işimize bakıyoruz" kafasında bir Faruk Acar gördüm açıkçası."