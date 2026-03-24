İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gazeteci Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

OLAYIN DETAYLARI İDDİANAMEDE

İddianamede, 11 Ekim 2025’te meydana gelen olayda Tosun’un darp sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tanık beyanlarına göre olay öncesinde metrobüste tartışma yaşandığı, Tosun’un bazı yolcularla sözlü gerilim içine girdiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER VE DELİLLER DOSYADA

Soruşturma kapsamında yaklaşık 60 kamera kaydının incelendiği, yüzlerce dakikalık görüntünün çözümlendiği aktarıldı. Görüntü analizlerinde Tosun’a birden fazla tekme ve yumruk atıldığı, yerdeyken kaldırılıp yeniden yere bırakıldığı ve ardından şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiği kaydedildi.

Dosyada kamera kayıtlarının yanı sıra tanık ifadeleri, otopsi raporu ve kolluk tutanaklarının da delil olarak yer aldığı belirtildi.

SAVUNMALAR REDDEDİLDİ

İddianamede, Abdurrahman Murat’ın Tosun’a defalarca tekme attığı, Adnan Şahin’in de darp eylemine katıldığı ifade edildi. Şüphelilerden Murat’ın “kendini savunduğunu”, Şahin’in ise “yardım etmek için müdahale ettiğini” öne sürdüğü aktarıldı.

Ancak savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Otopsi bulgularına göre Tosun’un ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanamasından kaynaklandığı ve şüphelilerin eylemleriyle ölüm arasında doğrudan bağ bulunduğu belirtildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianame Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 6 Mayıs’ta görüleceği bildirildi.