Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt’ta katledilen gazeteci ve belgesel yapımcısı Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Bakırköy Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE ADALET VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Duruşma öncesinde adliye binası önünde bir araya gelen Hakan Tosun’un yakınları ve meslektaşları bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sokak ortasında darbedilerek öldürülen Tosun için adalet istenirken, kamuoyuna davayı takip etme ve dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün burada yalnızca bir duruşmayı takip etmek için değil; hakikati, adaleti, yaşam hakkını haykırmak için toplandık. Hakan Tosun yaşamı boyunca halkın haber alma hakkını, doğayı, yaşamı savundu. Gerçeğin üzerinin örtülmesine karşı mücadele etti. Kamerasını yalnızca görüntü almak için değil, hakikati görünür kılmak için taşıdı. Bu nedenle Hakan Tosun’un davası yalnızca bir cinayet davası değildir.”

"YASIMIZI BİLE TUTAMADIK"

Duruşma öncesi söz alan Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, adliyede karşılaştıkları muameleye tepki gösterdi. Katil zanlılarının yakınlarının rahatça içeri alındığını ancak kendilerinin zorluk yaşadığını belirten Tosun, şu şekilde konuştu:

"Hakan Tosun’un sokak ortasında öldürüldüğü günden beri ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Biz Türk adaletine güveniyoruz, onlar da bize güvensin. Kimse bu muameleyi hak etmiyor. Biz yasımızı tutamadık. Canımız yanıyor. Bunu anlayarak yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Adalet istiyoruz. İnsan gibi muamele görmek istiyoruz, çünkü biz insanız.”””

SANIKLARIN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Saat 14.15’te başlayan ve sınırlı sayıda gazetecinin takip etmesine izin verilen duruşmada önemli detaylar öne çıktı. Tosun ailesinin avukatları, tutuklu sanıklardan Abdurrahman Murat’ın 6, Adnan Şahin’in ise 12 ayrı suç kaydının bulunduğunu mahkeme tutanaklarına geçirdi.

Aile avukatlarından Hakan Bozyurt, salonda izletilen olay anı görüntülerine dikkat çekerek, sanık Abdurrahman Murat’ın yaklaştığı esnada Hakan Tosun’un hareket hâlinde olduğunu belirtti. Ayrıca olay anında orada bulunan ve "görmedik" şeklinde beyanda bulunan tanıkların, kamera kayıtlarına göre olay yerinde olduklarının açıkça saptandığını ifade etti.

Görüntülerin izlendiği sırada Hakan Tosun’un annesi fenalık geçirerek, "Bana yaşatılanı yaşasınlar" sözleriyle sinir krizi geçirdi.

SANIK SAVUNMALARI "PES" DEDİRTTİ

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Abdurrahman Murat, olaydan dolayı üzgün olduğunu iddia ederek kendisini şu sözlerle savundu:

“Efendim ben her ne kadar bu olayın dışında olsam da çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay başıma gelmeseydi. Ben dışarda da namaz kılıyorum burada da kılıyorum. Adam öldürmenin suç ve günah olduğunu biliyorum. Amacım yaralamak değildi uzaklaştırmaktı. Bana çok ağır küfürler etti. Ölene rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.”

Diğer tutuklu sanık Adnan Şahin ise mahkemedeki önceki ifadelerini tekrarladığını belirtmekle yetindi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarının devam etmesine karar vererek bir sonraki celsenin 22 Eylül'de görülmesini kararlaştırdı.