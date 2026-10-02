Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Uğur Poyraz, Silivri 1 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Ergin’e destek mesajı verdi. Poyraz, Ergin’in cezaevinde ilettiği notun kendisine ulaştırıldığını belirterek, hukuki destek vereceğini açıkladı.

Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte çalıştığı meslektaşlarının Silivri 1 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Ergin’i ziyaret ettiğini ve Ergin’in kendisine gönderdiği notu ilettiğini ifade etti.

Gazeteci Fatih Ergin notu şu şekilde:

"BEN BİRİLERİ GİBİ HALKIMIZIN PARASIYLA FON VURGUNU YAPMADIM"

Avukat arkadaşlardan selamını aldım. Verdiğin destek için çok teşekkür ederim.

Ben birileri gibi halkımızın parasıyla fon vurgunu yapmadım. Bu gariban halkın haber alma hakkı için ve gerçekleri öğrenmesi için çalıştım. Bedeli hapis oldu. Levent Kırca skeçlerindeki gibi bir süreçle hapse atıldım.

Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın bugünler de geçecek. Buraya başım dik girdim ve öyle de çıkacağım. Sizden ricam benim yaşadığım süreci unutturmayın.

Kucak dolusu sevgiler. Fatih Ergin

02.10.2026

Silivri Zindanı