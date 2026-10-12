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Fatih Altaylı, “Muhalefete inancın düzeyi” başlıklı köşe yazısında, belediye başkanlarının AK Parti’ye geçebileceğine ilişkin tartışmalar üzerinden muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

Bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısının “Bir büyükşehir daha AK Parti’ye katılacak” açıklamasını hatırlatan Altaylı, bu sözlere kimsenin “Daha neler canım. Niye katılsın” diye karşı çıkamadığını, aksine Muğla, Balıkesir ve Ankara gibi şehirlerin konuşulmaya başlandığını belirtti.

Altaylı, bu durumu “muhalefet adına büyük bir ayıp” ve muhalefete duyulan güvensizliğin açık göstergesi olarak nitelendirdi.

“HERKESİN HER AN SEÇMENİ SATMAYA HAZIR OLDUĞUNA İNANILIYOR”

Muhalefetin önde gelen isimlerine yönelik güvenin de aşındığını savunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefetin en önemli, en deve dişi gibi siyasetçilerine, önümüze ‘adam’ diye koyulan isimlerine bile artık güvenemiyoruz.”

Yıllardır Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri için AK Parti’ye karşı mücadele yürüttüğünü söyleyen isimlerin inandırıcılığını sorgulayan Altaylı, vatandaşın “muhalefette herkesin her an seçmeni satmaya hazır olduğuna” inandığını ileri sürdü.

Altaylı, “Bu tablodan bir muhalefet çıkmaz. Bu tablodan cacık olmaz.” ifadelerini kullandı.







Altaylı'nın yazısı şu şekilde;

'' Muhalefete inancın düzeyi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı “Bir büyükşehir daha AK Parti’ye katılacak” diyor.

Hiç kimse de “Daha neler canım. Niye katılsın” diyemiyor.

Tam aksine herkes bir şehir söylemeye başlıyor.

Kimi “Muğla” diyor, kimi “Balıkesir” demeye devam ediyor.

“Ankara” diye tahmin yürütenler de az değil.

Bu, muhalefet adına büyük bir ayıp, muhalefete duyulan güvensizliğin de açık bir göstergesidir.

Muhalefetin en önemli, en deve dişi gibi siyasetçilerine, önümüze “adam” diye koyulan isimlerine bile artık güvenemiyoruz. Bu durum, muhalif diye bilinen, yıllardır Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri için AK Parti’ye karşı bir mücadele yürüttüğünü söyleyenlere artık kimsenin inanmadığını, tam aksine vatandaşın muhalefette herkesin her an seçmeni satmaya hazır olduğuna inandığını gösteriyor.

Bu tablodan bir muhalefet çıkmaz.

Bu tablodan cacık olmaz.''