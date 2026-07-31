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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla savcılıkta ifade veren Cem Küçük, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, değerlendirme sonucunda Cem Küçük'ün her iki suçlama kapsamında da tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.