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Kaynak: Haber Merkezi

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılıkta ifadesi alınan Küçük, TCK 217-A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlamasıyla; tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük hakkındaki iddiaların ayrıntıları belli oldu. Soruşturmanın; bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlama karşılığında sosyal medya paylaşımları yapıldığına yönelik şikayetler ile İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı ifadeleri üzerine açıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Küçük, savcılık sorgusunun ardından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.