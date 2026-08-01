OLAYLAR

1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.

1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.

1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.

1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.

1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.

1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.

1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.

1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.

1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.

1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1876 - Colorado, 38. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edildi.

1894 - Çin-Japon Savaşı: Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.

1900 - Almanya'nın futbol kulübü olan Borussia Mönchengladbach kuruldu.

1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1926 - İtalya futbol kulübü olan SSC Napoli kuruldu.

1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.

1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.

1950 - Türkiye, NATO'ya başvurdu.

1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.

1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1963 - Büyük Britanya, Malta’ya 1964’te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.

1964 - Belçika Kongosu'nun adı, Kongo DC olarak değiştirildi.

1969 - Altıncı Filo’yu protesto etmek için yapılan mitinge bir grubun saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

1975 - Arnavutluk, ABD ve Kanada’nın katılmadığı Helsinki zirvesinde, 35 ülkenin katılımıyla "İnsan Hakları Sözleşmesi" (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı.

1999 - Avrupa'da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.

2001 - İsrailli bilim insanları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.

2002 - Irak dört yıllık bir aradan sonra BM Baş Müfettişi'ni denetim için Bağdat'a davet etti.

2008 - Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı öğrenci yurdu, LPG gazının sıkışması nedeniyle çöktü: 18 ölü, 27 yaralı.

2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

DOĞUMLAR

MÖ 10 - Claudius, İtalya dışında doğmuş ilk Roma İmparatoru (ö. 54)

126 - Pertinax, Roma İmparatoru (ö. 193)

845 - Sugawara no Michizane, Heian dönemi Japon bilgin, şair ve siyasetçi (ö. 903)

980 - İbni Sina, Fars bilim insanı (ö. 1037)

1313 - Kōgon, Japonya'da Nanboku-chō dönemi sırasında ilk Kuzey Talibi (ö. 1364)

1377 - Go-Komatsu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 100. imparatoru (ö. 1433)

1520 - II. Zygmunt August, Lehistan (Polonya) Kralı (ö. 1572)

1555 - Edward Kelley, İngiliz okültist (ö. 1597)

1626 - Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (ö. 1676)

1744 - Jean-Baptiste Lamarck, Fransız doğa bilimci (evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen) (ö. 1829)

1770 - William Clark, Amerikalı kâşif, Kızılderili ajanı ve teğmen (ö. 1839)

1779 - Francis Scott Key, Amerikalı hukukçu (ö. 1843)

1779 - Lorenz Oken, Alman doğa tarihçisi, botanist, biyolog ve ornitolog (ö. 1851)

1818 - Maria Mitchell, Amerikalı astronom (ö. 1847)

1819 - Herman Melville, Amerikalı yazar (ö. 1891)

1843 - Robert Todd Lincoln, Amerikalı siyasetçi ve bakan (ö. 1926)

1863 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (ö. 1937)

1878 - Konstandinos Logotetopulos, Yunan tıp doktoru ve siyasetçi (ö. 1961)

1885 - George de Hevesy, Nobel Ödülü sahibi Macar kimyager (ö. 1966)

1889 - Walter Gerlach, Alman fizikçi (d. 1979)

1893 - I. Aleksandros, Yunanistan Kralı (ö. 1920)

1894 - Ottavio Bottecchia, İtalyan bisikletçi (ö. 1927)

1905 - Helen Sawyer Hogg, Amerikalı gök bilimci (ö. 1993)

1910 - Gerda Taro, Alman savaş muhabiri ve fotoğrafçısı (ö. 1937)

1916 - Anne Hébert, Fransız Kanadalı yazar ve şair (ö. 2000)

1921 - Jack Kramer, Amerikan tenisçi (ö. 2009)

1924 - Abdullah bin Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabistan Kralı (ö. 2015)

1924 - Cem Atabeyoğlu, Türk spor yazarı ve yöneticisi (ö. 2012)

1929 - Leila Abaşidze, Gürcü-Sovyet oyuncu, film yönetmeni ve senarist (ö. 2018)

1929 - Hafızullah Amin, Afganistan'daki sosyalist rejimin ikinci devlet başkanı (ö. 1979)

1930 - Julie Bovasso, Amerikalı oyuncu (ö. 1991)

1930 - Károly Grósz, Macar komünist siyasetçi (ö. 1996)

1930 - Pierre Bourdieu, Fransız sosyolog (ö. 2002)

1932 - Meir Kahane, İsrailli aşırı sağcı siyaset adamı (d. 1990)

1933 - Dom DeLuise, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yönetmen (ö. 2009)

1936 - William Donald Hamilton, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 2000)

1936 - Yves Saint Laurent, Fransız modacı (ö. 2008)

1938 - Yaşar Yakış, Türk diplomat ve siyasetçi (ö. 2024)

1940 - Mahmud Devletabadi, İranlı yazar ve oyuncu

1942 - Jerry Garcia, Amerikalı müzisyen (ö. 1995)

1942 - Giancarlo Giannini, İtalyan sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist

1943 - Celal Doğan, Türk avukat ve siyasetçi

1944 - Cenk Koray, Türk TV sunucusu, oyuncu ve gazete yazarı (ö. 2000)

1945 - Vedat Okyar, Türk futbolcu, spor yazarı ve yorumcu (ö. 2009)

1945 - Douglas Osheroff, Robert C. Richardson ve David Morries Lee ile Fizik 1996 Nobel Ödülü'nü kazanan Amerikalı fizikçi

1946 - Richard O. Covey, Emekli Hava Kuvvetleri Subayı ve Amerikalı astronot

1948 - Arkadaş Zekai Özger, Türk şair

1948 - Mustafa Kamalak, Türk avukat, siyasetçi ve Saadet Partisi Genel Başkanı

1949 - Jim Carroll, Amerikalı yazar, otobiyograf, şair, müzisyen ve punk (ö. 2009)

1949 - Kurmanbek Bakiyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı

1951 - Tommy Bolin, Amerikalı rock müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1976)

1952 - Zoran Đinđić, Sırbistan Başbakanı (ö. 2003)

1953 - Robert Cray, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcı

1957 - Taylor Negron, Amerikalı oyuncu, ressam, yazar ve stand-up komedyeni (d. 1957)

1957 - İhsan Özkes, Türk yazar, emekli müftü ve siyasetçi

1957 - Sırrı Sakık, Kürt asıllı Türk siyasetçi

1959 - Joe Elliott, İngiliz müzisyen

1963 - Coolio, Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncu (ö. 2022)

1963 - Zübeyr Han, Hint siyasetçi (ö. 2024)

1965 - Sam Mendes, İngiliz sinema, tiyatro yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1968 - Dan Donegan, Amerikalı müzisyen

1969 - Kazım Konak, Türk futbolcu ve futbol antrenörü

1970 - Sibel Can, Türk fantezi müzik şarkıcısı

1970 - David James, İngiliz eski futbolcu ve futbol antrenörü

1971 - İdil Üner, Türk oyuncu

1973 - Gregg Berhalter, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1974 - Leonardo Jardim, Portekizli teknik direktör

1974 - Dennis Lawrence, Trinidad ve Tobagolu millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Hasan Şaş, Türk futbolcu

1976 - Ibrahim Babangida, Nijeryalı futbolcu

1976 - Nwankwo Kanu, Nijeryalı eski futbolcu

1979 - Junior Agogo, Ganalı eski futbolcu (ö. 2019)

1979 - Jason Momoa, Amerikalı oyuncu

1980 - Mancini, Brezilyalı futbolcu

1980 - Esteban Paredes, Şilili millî futbolcu

1980 - Oluchi Onweagba, Nijeryalı topmodel

1981 - Christofer Heimeroth, Alman futbolcu

1981 - Stephen Hunt, İrlandalı eski futbolcu

1982 - Ferhat Kıskanç, Alman-Türk futbolcu

1983 - Julien Faubert, Fransız millî futbolcu

1984 - Bastian Schweinsteiger, Alman eski millî futbolcu

1984 - Mohamad Fityan, ney ve kawala ustalığıyla tanınan Suriyeli bir müzisyen ve besteci

1985 - Dušan Švento, Slovak millî futbolcu

1986 - Carlos Alexandre Souza Silva, Brezilyalı futbolcu

1986 - Halil Umut Meler, Türk futbol hakemi

1987 - Iago Aspas, İspanyol futbolcu

1987 - Sébastien Pocognoli, İtalyan asıllı Belçikalı futbolcu

1988 - Patryk Małecki, Polonyalı millî futbolcu

1988 - Nemanja Matić, Sırp futbolcu

1989 - Tiffany Hwang, Amerikalı şarkıcı

1991 - Ani Hoang, Bulgar şarkıcı

1992 - Austin Rivers, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Álex Abrines, İspanyol profesyonel basketbolcu

1994 - Domenico Berardi, İtalyan futbolcu

1995 - Jason Cummings, Avustralyalı milli futbolcu

2001 - Park Si-eun, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

ÖLÜMLER

MÖ 30 - Marcus Antonius, Romalı general ve politikacı (d. MÖ 83)

527 - I. Justinus, Bizans İmparatoru (d. 450)

1137 - VI. Louis, 1108 yılından ölümüne kadar Fransa kralı (d. 1081)

1326 - Osman Bey, Osmanlı'nın kurucusu ve ilk Padişahı (d. 1258)

1464 - Cosimo de' Medici, Floransalı bankacı ve siyasetçi (d. 1389)

1494 - Giovanni Santi, İtalyan ressam (d. 1435)

1546 - Pierre Favre, Savoie asıllı Katolik din adamı - Cizvitler'in tarikatının kurucularından (ö. 1506)

1557 - Olaus Magnus, İsveçli yazar ve din adamı (d. 1490)

1714 - Anne, Büyük Britanya Kraliçesi (d. 1665)

1760 - Adrian Manglard, Fransız ressam (d. 1695)

1831 - William Henry Leonard Poe, Amerikalı denizci ve amatör şair (d. 1807)

1905 - Henrik Sjöberg, İsveçli atlet ve jimnastikçi (d. 1875)

1911 - Edwin Austin Abbey, Amerikalı ressam (d. 1852)

1911 - Konrad Duden, Alman filolog ve sözlükçü (d. 1829)

1920 - Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim insanı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (d. 1856)

Andrey Bubnov (1883-1938)

1936 - Louis Blériot, Fransız pilot, mucit ve mühendis (d. 1872)

1938 - Andrey Bubnov, Rus Ekim Devrimi önderlerinden Bolşevik devrimci ve Sol Muhalefet üyesi (d. 1883)

1938 - John Aasen, Amerikalı sessiz film oyuncusu (d. 1890)

1943 - Lydia Litvyak (Lily), Sovyet savaş uçağı pilotu (d. 1921)

1944 - Manuel L. Quezón, Filipin bağımsızlık hareketinin önderi ve Filipinler'in ilk devlet başkanı (d. 1878)

1964 - Krikor Amiryan, Ermeni asıllı Osmanlı askeri, siyasetçi, iş insanı ve devrimci (d. 1888)

1967 - Richard Kuhn, Avusturya asıllı Alman biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1900)

1970 - Frances Farmer, Amerikalı oyuncu (d. 1913)

1970 - Otto Heinrich Warburg, Alman fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1883)

1973 - Walter Ulbricht, Alman devlet adamı (d. 1893)

1977 - Gary Powers, Amerikalı pilot (Sovyet toprakları üzerinde düşürülen U-2 casus uçağının pilotu) (d. 1929)

1987 - Pola Negri, Amerikalı oyuncu (d. 1897)

1996 - Tadeusz Reichstein, İsviçreli kimyager ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerinden biri (d. 1897)

1999 - İrfan Özaydınlı, Türk asker ve siyasetçi (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve İçişleri Bakanı) (d. 1924)

2003 - Guy Thys, Belçikalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)

2003 - Marie Trintignant, Fransız oyuncu (d. 1962)

2004 - Philip Hauge Abelson, Amerikalı fizikçi (d. 1913)

2005 - Fahd bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1923)

2009 - Corazon Aquino, Filipinli siyasetçi (d. 1933)

2012 - Ülkü Adatepe, Atatürk'ün manevi kızı (d. 1932)

2012 - Aldo Maldera, İtalyan eski millî futbolcu (d. 1953)

2013 - Gail Kobe, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (d. 1931)

2014 - Michael Johns, Avustralyalı rock şarkıcısı ve besteci (d. 1978)

2015 - Muzaffer Akgün, Türk şarkıcı ve oyuncu (d. 1926)

2015 - Stephan Beckenbauer, Alman futbolcu (d. 1968)

2015 - Cilla Black, İngiliz şarkıcı ve televizyon yıldızı (d. 1943)

2015 - Chiara Pierobon, İtalyan profesyonel bisiklet yarışçısı (d. 1993)

2016 - Romanya Kraliçesi Anne, Romanya Kralı I. Michael'ın eşi (d. 1923)

2017 - Jeffrey Brotman, Amerikalı avukat ve iş insanı (d. 1942)

2017 - Mariann Mayberry, Amerikalı oyuncu (d. 1965)

2017 - Eric Zumbrunnen, Amerikalı kurgucu (d. 1964)

2018 - Mary Carlisle, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1914)

2018 - Rick Genest, Kanadalı aktör, model ve performans sanatçısı (d. 1985)

2018 - Jan Kirsznik, Polonyalı saksafoncu (d. 1934)

2018 - Celeste Rodrigues, Portekizli fado müziği şarkıcısı (d. 1923)

2018 - Umbayee, Hint halk müziği sanatçısı ve besteci (d. 1952)

2019 - Münir El Yafi, Yemenli rütbeli asker ve siyasetçi (d. 1974)

2019 - Ian Gibbons, İngiliz müzisyen (d. 1952)

2019 - D. A. Pennebaker, Amerikalı belgesel film yapımcısı, yönetmen ve yazar (d. 1925)

2019 - Harley Race, Amerikalı profesyonel güreşçi, menajer ve antrenör (d. 1943)

2020 - Wilford Brimley, Amerikalı aktör ve şarkıcı (d. 1934)

2020 - Julio Diamante, İspanyol film yönetmeni ve senarist (d. 1930)

2020 - Pydikondala Manikyala Rao, Hint siyasetçi (d. 1961)

2020 - Hüsrev Sinai, İranlı film yönetmeni, senarist, besteci ve eğitimci (d. 1941)

2021 - Abdulkadir es-Sufi, İskoçyalı Derkavi şeyhi (d. 1930)

2022 - Lennart Back, İsveçli bir yürüyüşçüydü (d. 1933)

2022 - Carlos Blixen, Uruguaylı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1936)

2022 - Hugo Fernández, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktördür (d. 1945)

2022 - John Hughes, İskoç profesyonel futbolcu ve teknik adam (d. 1943)

2022 - Sarathi, Hint usta komedyen ve aktör (d. 1942)

2022 - Hans Weilbächer, Alman eski profesyonel futbolcu (d. 1933)