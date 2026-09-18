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Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SONTV'de yer alan habere göre , Uçuk’un hakim ve savcılara yönelik ifadelerinin yer aldığı bir videonun gündeme gelmesinin ardından hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma yürütüldüğü ve açığa alındığı bilgisi geldi.

Uçuk, HSK’nın 7 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Şanlıurfa’nın Bozova Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Uçuk hakkında daha önce de yürüttüğü soruşturmalar ve özel hayatına ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti.



NE OLMUŞTU?



Sanık savcı Uçuk hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire’de devam eden soruşturma kapsamında eski eş ve ailesi, daha sonra da 6284 sayılı Kanun kapsamında savcının silahını önce teslim etmesi kararı verip daha sonra bu karardan dönen Bakırköy 1. Aile Mahkemesi hâkimini dinlemişti.

“Basit yaralama” suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Uçuk’un ilk duruşması 15 Haziran 2026’da yapıldı. Savcı Uçuk, duruşmaya katılmadı. Bir sonraki duruşma da bugüne ertelendi. Ancak savcı Uçuk, avukatı aracılığıyla mahkemeye yine bir mazeret dilekçesi sundu ve görev yerinin Şanlıurfa olarak değiştiğini belirtti. Dilekçede, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi gereğince Gaziantep Bölge Adliyesi Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemelerinin yetkili olduğu belirtildi. Dosyanın yetkisizlik kararı verilerek Gaziantep’e gönderilmesi talep edildi.



DİLEKÇEYİ İŞLEME KOYAN HAKİM VE SAVCIYA KÜFRETTİ İDDİASI



Öte yandan eski eş, yargılamayı yürüten Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne savcı Uçuk ile ilgili ilgi çekici bir delil sundu. Bu delil, savcı Uçuk’un eski eşinin kendisinden şikayetçi olmasından sonra yolladığı bir videoydu. Videoda savcı Uçuk, eski eşinin dilekçesini alan ve işleme koyan hakim ve savcıya küfrediyordu. Eski eş, videoyla birlikte mahkemeye sunduğu dilekçede, savcı Uçuk’tan geç şikayetçi olmasını yaşadığı korkuyla ilişkilendirdi.







