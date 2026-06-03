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Kariyerine Milan'da devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Rafael Leao için Galatasaray'ın ısrarcı olduğu öne sürüldü.

LEAO'YA YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU

İtalyan basınından Calciomercato, sarı kırmızılı kulübün Rafel Leao'ya yıllık 8 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro bonus içeren bir teklif sunduğunu yazdı.

MILAN 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Ayrıca Milan'ın ise Rafael Leao için 60 milyon Euro'luk bonservis beklentisinin olduğu bilgisi de haberin detaylarında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol, 3 asistle oynayan Leao'ya yüksek bir teklifte bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi avantajıyla da transferde bir adım önde gösteriliyor.