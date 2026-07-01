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Galatasaray, Jhon Duran transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların, Al-Nassr'dan kiralamaya hazırlandığı Kolombiyalı golcü için dikkat çeken bir sözleşme maddesi hazırladığı iddia edildi.

DİSİPLİN MADDESİ MASADA

İddiaya göre Galatasaray, Jhon Duran'ın disiplin sorunu yaşatması halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını talep etti. Duran ve temsilcilerinin ise bu maddeye herhangi bir itirazda bulunmadığı belirtildi.

KİRALIK TRANSFERDE GERİ SAYIM

Tarafların yıllık yaklaşık 5 milyon euro ücret karşılığında kiralık transfer için büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. Galatasaray ile Al-Nassr'ın ise satın alma opsiyonunun detaylarını görüşmeye devam ettiği aktarıldı.

KARİYERİNDE YÜKSEK BONSERVİSLER ÖDENDİ

Jhon Duran, 2023 yılında Aston Villa'ya 30 milyon euro, Ocak 2025'te ise Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kolombiyalı golcü, geçen sezonun bir bölümünde Fenerbahçe forması giymişti.