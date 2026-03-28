Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Safiport Erokspor’u 86-85 mağlup etti.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde 14. galibiyetine ulaştı. Safiport Erokspor ise sezonun 10. yenilgisini aldı.
1. Periyot: 22-17
Devre: 37-40
3. Periyot: 60-62
Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons, Cornelie 23, Egehan Arna 10, Love 7, Crawford 28, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 5, Ahmet Duverioğlu, Metehan Akyel 1
Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz, Meeks 4, Palmer 12, Petrucelli, Gillespie 9, Ellis, Robinson 18, McCollum 15, Tibet Görener 2, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 11, Rıdvan Öncel 11