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Galatasaray yeni sezon öncesi yerli forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül yer alırken, yönetimin önceliğini Bertuğ Yıldırım transferine verdiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR İLE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, daha önce sonuç alamadığı görüşmelerin ardından Başakşehir ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki golcü için Kazımcan Karataş'ın yanı sıra 4 ila 5 milyon euro içeren bir teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

YERLİ FORVET HEDEFİ

Galatasaray'ın, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hücum hattına yerli bir alternatif kazandırmak istediği ve bu doğrultuda Bertuğ Yıldırım ile Deniz Gül isimleri üzerinde durduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev yapan Bertuğ Yıldırım, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.