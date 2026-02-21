Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Konyaspor 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken Galatasaray ise ligde 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 55 puanda kaldı.

UĞURCAN: 'KONYASPOR DAHA İSTEKLİYDİ'

Maçın ardından konuşan Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirterek, “Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Maça tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantre ve istekliydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler.” dedi.

Tecrübeli kaleci, mağlubiyete rağmen sezon hedefinden sapmayacaklarını vurgulayarak, “Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, tüm maçları tek tek Juventus maçı konsantrasyonuyla oynayıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uğurcan, sözlerini “Konyaspor daha istekliydi bizden, onları tebrik ediyorum.” diyerek tamamladı.

SARA: 'KONYASPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ'

Brezilyalı orta saha Gabriel Sara ise mağlubiyet sonrası, “Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz.” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

Rakibin performansını teslim eden Sara, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.