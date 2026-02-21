Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY MORALLİ VE ROTASYONLU ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi’ndeki 5-2’lik tarihi Juventus zaferinin moraliyle kadrosunda rotasyon yaparak çıktığı Konyaspor karşısında kötü bir oyun ortaya koydu.

İLK YARI DÜŞÜK TEMPODA GOLSÜZ GEÇTİ

Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takım da net gol pozisyonları bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

SANE’NİN GOL SEVİNCİ VAR’A TAKILDI

Okan Buruk ikinci yarıya üç değişiklik birden yaparak başladı. Galatasaray 49’da Leroy Sane ile golü bulsa da VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan ofsayt kararı verdi.

HÜCUMDA ÜRETKLENLİK DÜŞTÜ

Zorlu mücadelede ikinci yarıda nispeten tempo yükseldi. Buna rağmen Galatasaray Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin de oyundan çıkmasıyla birlikte ileri uçta üretkenlik sorunu yaşadı.

GALATASARAY 6 DAKİKA İÇİNDE İKİ GOLLE YIKILDI

Konyaspor 75’inci dakikada kaptanı Adil Demirbağ ile öne geçti. Bu golden sonra reaksiyon vermekte zorlanan Galatasaray oyuna sonradan giren Blaz Kramer’in 81’de attığı ikinci golle yıkıldı.

KONYASPOR 12 MAÇ SONRA KAZANDI

Konyaspor Galatasaray’ı 2-0 yenerek 12 maç sonra Süper Lig’de galibiyetle tanıştı ve puanını 23’e yükseltti.

FENERBAHÇE’YE PUANI EŞİTLEME FIRSATI

Ligde 10 maç sonra kaybeden Galatasaray ise 55 puanda kaldı ve ezeli rakibi Fenerbahçe’ye puanı eşitleme fırsatı verdi.

KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Sallai, Icardi

KONYASPOR 2-0 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Konyaspor-Galatasaray maçı başladı.

MELİH İBRAHİMOĞLU UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

8' Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

GALATASARAY ICARDI İLE TEHLİKELİ GELDİ

12' Galatasaray Icardi ile ceza sahası içerisinde tehlike yarattı. Ancak Arjantinli yıldız kale önünde rakibinden sıyrılamadı.

SANE SON ANDA SAVUNMAYA TAKILDI

18' Konyaspor'un önde kaptırdığı top sonrası önünde geniş boşluk bulan Leroy Sane tek başına atağı sürükleyerek ceza sahası içerisine girdi ancak şutunda savunmaya takıldı.

ICARDI'NİN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

28' Yunus'un pasında ceza sahası içerisinde çaprazdan kaleyi karşısında bulan Icardi gelişine çektiği şutta topu yan ağlara gönderdi.

GALATASARAY TEHDİT YARATTI

35' Leroy Sane'nin derin pasında sol kanattan bindiren Eren Elmalı son çizgiden topu içeri çevirdi. Sallai'nin gelişine vurdu ancak Bahadır iki hamlede topa sahip oldu.

İLK YARI SONUCU: KONYASPOR 0-0 GALATASARAY

GALATASARAY DEVRE ARASINDA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

46' Galatasaray'da devre arasında 3 değişiklik birden yapıldı. Okan Buruk Lang, Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ı oyuna sürerken Icardi, Yunus ve Abdülkerim'i kenara aldı.

SANE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

50' Galatasaray Leroy Sane ile öne geçti. Ancak golden sonra yapılan VAR incelemesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan izleme tavsiyesi üzerine monitör başına geldi ve pozisyonda ofsayt tespit ederek golü iptal etti.

DENİZ TÜRÜÇ SERBEST VURUŞTAN GOLE YAKLAŞTI

55' Deniz Türüç'ün serbest vuruştan şutunda top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

KONYASPOR GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

61' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Muleka topuğula şık bir vuruş denedi. Ancak top direğin yanından dışarı gitti.

BAHADIR SARA'YA FRİKİKTEN ŞUTUNDA GOL İZNİ TANIMADI

73' Gabriel Sara'nın frikikten şutunda Bahadır kapattığı köşeden topu iki hamlede kurtardı.

KONYASPOR ADİL DEMİRBAĞ İLE ÖNE GEÇTİ

75' Konyaspor kornerden golü buldu. Ceza sahası içerisinde Adil Demirbağ golü atarak takımını öne geçirdi.

KONYASPOR KRAMER İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

81' Konyaspor ceza sahası içerisinde net bir vuruşla topu ağlara gönderen golcüsü Kramer ile farkı ikiye çıkardı.