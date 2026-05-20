Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) patlak veren ve yabancı uyruklu bir iş insanından rüşvet istendiği iddialarıyla başlayan skandalda yeni bir operasyon dalgası gerçekleşti. Kurum içindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin geriye dönük evrak, ihale ve idari işlemleri kapsayan haftalar süren detaylı çalışması adli sürece dönüştü.

AK PARTİLİ VEKİLİN DAMADI VE DÜNÜRÜ GÖZALTINDA

Antalya Körfez’de yer alan habere göre; Müfettiş raporundaki somut bulgular üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri ikinci bir operasyon başlattı. İlk dalgada SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile Özel Kalem personeli R.B.’nin gözaltına alınmasının ardından, yürütülen soruşturmada aralarında kritik bir ismin de olduğu 4 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, ilk operasyonda tutuklanan SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in oğlu ve aynı zamanda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de bulunuyor. Soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde de ismi açıklanmayan bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

SİYASET VE BÜROKRASİ DÜNYASINI BULUŞTURAN DÜĞÜN

Operasyonda gözaltına alınan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in kızı Safiye Feyza Şahin’in geçtiğimiz yıl haziran ayında Ankara’da gerçekleşen düğün töreni, adeta siyaset ve bürokrasi dünyasını bir araya getirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu gibi çok sayıda üst düzey isim, yüksek yargı mensubu ve bürokrat bu nikah törenine şahitlik etmişti.

SKANDAL NASIL BAŞLAMIŞTI?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet skandalı, yabancı uyruklu bir iş insanının SGK’ya olan 100 milyon TL’lik icra borcuyla başladı. İddialara göre, AK Partili bir Antalya milletvekilinin danışmanının kardeşi, bu iş insanıyla temasa geçerek borcun silinmesi ya da usulsüz şekilde kapatılması karşılığında 200 bin euro rüşvet talep etti.

Kurgulanan bu rüşvet çarkına SGK Antalya İl Müdürlüğü bünyesindeki bir il müdür yardımcısı ile bir avukatın da dahil olduğunun öne sürülmesi üzerine SGK Genel Müdürlüğü harekete geçmiş ve iddiaları araştırmak üzere kuruma müfettiş ordusu göndermişti. Soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtiliyor.