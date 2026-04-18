Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybı sonrası Gençlerbirliği deplasmanında şampiyonluk yarışı için kritik mücadeleye çıkan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
OKAN BURUK MAÇ KADROSUNA ALMADI
Teknik direktör Okan Buruk takımla birlikte Ankara'ya gelen Victor Osimhen'e maç kadrosunda yer vermemesi şaşkınlık yarattı.
OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA
Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamada ise Osimhen'in Fenerbahçe maçında sahada olacağını belirtti.
Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.
Yedeklerde ise Batuhan, Eren, İlkay, Ahmed, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Boey ve Lemine Okan Buruk'tan ilerleyen dakikalarda görev bekleyecek.