Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray Gençlerbirliği’ne konuk oldu.

GALATASARAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Mauro Icardi’nin 2’inci dakikada attığı golle öne geçti.

YUNUS AKGÜN İLK YARIYA DAMGA VURDU

Erken golle rahatlayan Sarı Kırmızılılar oyunun temposunu istediği gibi kontrol etmeyi başardı.

İlk golde asisti yapan Yunus Akgün bu kez Sara’nın pasında ağları havalandırarak 35’inci dakikada farkı ikiye çıkardı.

SANE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ, NIANG FARKI İNDİRDİ

Devreye 2-0 önde giren Galatasaray 60’da Leroy Sane ile üçüncü kez ağları havalandırdı ancak VAR kontrolünün ardından pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Bu golün iptal edilmesinin hemen ardından Gençlerbirliği M’Baye Niang’ın golüyle farkı bire indirerek puan için umutlandı.

SARI KIRMIZILILAR KRİTİK HAFTADA HATA YAPMADI

Buna rağmen oyunda kontrolü elinde tutmaya devam eden Galatasaray kalan dakikalarda skoru koruyarak şampiyonluk yarışında kritik mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

DERBİ ÖNCESİ ZİRVEDE FARK AÇILDI

Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Galatasaray böylelikle puanını 71’e yükselterek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da derbi öncesi 4’e çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÜST ÜSTE 5. MAÇINI KAYBETTİ

Öte yandan üst üste 5. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY MAÇA ICARDI'NİN GOLÜYLE BAŞLADI

2' Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi net bir vuruşla Velho'yu mağlup etti. Top üst direkten sekerek ağlarla buluştu.

TONGYA UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

17' Tongya'nın ceza sahası dışından şutunda top Uğurcan Çakır'ın üstüne geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

30' Göktan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya Oğulcan kafayı vurdu. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

GALATASARAY TAÇ ORGANİZASYONUYLA POZİSYON BULDU

32' Jakobs taş atışını uzun kullandı. Abdülkerim'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE FARKI İKİYE ÇIKARTTI

35' Gabriel Sara'nın son çizgide kale önüne yerden çevirdiği topu Yunus Akgün tamamladı. Galatasaray Gençlerbirliği karşısında farkı ikiye çıkarttı.

İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 GALATASARAY

METEHAN UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

48' Metehan Mimaroğlu sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

SARA KALEYİ DÜŞÜNDÜ ANCAK İSABETİ BULAMADI

50' Gabriel Sara ceza sahasına yakın bölde duran topun başına geçti. Dar açıdan direkt olarak kaleyi düşünen Sara çerçeveyi tutturamadı.

SANE'NİN GOLÜ OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

60' Sallai'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Leroy Sane Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydetti. Ancak VAR tavsiyesiyle pozisyonu yeniden izleyen Batuhan Kolak ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

GENÇLERBİRLİĞİ NIANG İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

66' Adama Traore'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan M'Baye Niang harika bir vuruşla golü attı. Gençlerbirliği farkı bire indirdi.