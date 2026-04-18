Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kiracıların uzun süreli kontratlar sonunda yaşadığı "eriyen depozito" sorununu kökten çözecek bir içtihat oluşturdu.
Yargıtay’dan emsal 'depozito' kararı: Milyonlarca kiracıya müjde
Yargıtay, yıllar önce ödenen ve enflasyon karşısında eriyen depozitolar için emsal bir karara imza attı. Artık kiracılar, evden çıkarken depozito için ödedikleri sembolik tutarı değil, son kira bedeline oranlanmış güncel tutarı geri alacak.Derleyen: Fatih Ergin
Alınan karara göre, tahliye anında iade edilecek depozito tutarı hesaplanırken, paranın ilk yatırıldığı tarihteki değeri değil; sözleşmenin bittiği tarihteki güncel kira bedeli baz alınacak.
1993 YILINDA BAŞLAYAN HUKUK MÜCADELESİ
Birgün'ün haberine göre, emsal niteliğindeki dava, 1993 yılında sadece 15 lira depozito ödeyerek bir eve yerleşen kiracının başvurusuyla başladı.
2014 yılında evden ayrılan kiracı, aradan geçen 21 yılda paranın değerini tamamen yitirdiğini belirterek, iadenin güncel rakamlar üzerinden yapılmasını talep etti.
Yargıtay, kiracıyı haklı bularak depozitonun güncel kira bedeline oranlanması gerektiğine hükmetti.
YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ NASIL UYGULANACAK?
Yargıtay’ın belirlediği yönteme göre, iade edilecek tutar artık şu iki adımla hesaplanacak:
Oranın tespiti: Sözleşme tarihindeki depozito bedelinin, o günkü kira bedeline oranı bulunur (Örn: Depozito kiranın kaç katı?)
Güncel kiraya uygulama: Elde edilen bu oran, kiracının evden çıktığı tarihteki son kira bedeline uygulanarak iade tutarı netleştirilir.
2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL: Oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)
Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL ise iade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL
"DEPOZİTO GÜNCEL OLMALI"
Yargıtay dopozito kararının gerekçesinde, "Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı" ifadelerini kullandı.
Yargıtay'ın yeni kararı sayesinde, özellikle 5-10 yıldır aynı evde oturan ve depozitosu komik rakamlara gerileyen milyonlarca kiracı vatandaşın ekonomik kaybının önüne geçilmiş oldu.
Yargıtay'ın emsal kararının ardından kiracıların tahliye süreçlerinde mülk sahiplerinin, depozitoyu "yıllar önce alınan nominal tutar" üzerinden iade etme imkanı hukuken ortadan kalktı.